Blitzschutzmessung mittels Drohne

Der TÜV Nord hat mit seiner Prüfung vom 25. Januar 2022 die Qualität des von Enertrag Betrieb und Sulzer Schmid Laboratories AG entwickelten Verfahrens zur Blitzschutzprüfung an Windenergieanlagen mittels Drohne bewertet und dessen Qualität bestätigt.

Die von der TÜV Nord EnSys GmbH bezeugte Blitzschutzprüfung mittels Drohne wird zudem im Rahmen von Inspektionsprogrammen der DIN EN ISO/IEC 17020, beispielsweise für die Wiederkehrende Prüfung (WKP) oder die Bewertung und Prüfung für den Weiterbetrieb von Windenergieanlagen (BPW), eingesetzt und erfüllt damit auch alle rechtlichen Anforderungen von Betreibern und Versicherern.

Durch das drohnengestützte Verfahren können Kunden gleich von mehreren Vorteilen profitieren. So können durch die Kombination von verschiedenen Prüfungen benötigte Einsatzzeiten verkürzt und Stillstandzeiten minimiert werden. Des Weiteren können Rotorblattinspektionen mittels Drohne, im Gegensatz zu Inspektionen mittels Seilzugangstechnik, auch bei stärkeren Winden bis 10 m/s und bei kühleren Temperaturen durchgeführt werden.

Ein weiterer Vorteil: Die mittels Drohne in HD-Qualität aufgenommenen Bilder werden in einem ersten Schritt mittels künstlicher Intelligenz und direkt im Anschluss daran von erfahrenen Mitarbeitern bei Enertrag Betrieb ausgewertet und Schäden so zuverlässig analysiert und klassifiziert. Kunden erhalten also gleichbleibende Qualität bei geringeren Kosten, Zeitaufwänden und Risiken für den Menschen.

Michael Dahm, Geschäftsführer bei Enertrag Betrieb, hebt einen weiteren Vorteil der Rotorblattinspektion und Blitzschutzprüfung mittels Drohne hervor: „Windenergieanlagen werden immer größer, die Naben sitzen immer höher und die Länge der Rotorblätter nimmt mit jeder neuen Anlagengeneration weiter zu. Bei den modernen Anlagen sind Rotorblattinspektionen mittels Seilzugangstechnik nur noch schwer umsetzbar.“

https://betrieb.enertrag.com

Enertrag Betrieb ist ein Tochterunternehmen von Enertrag und bündelt unter ihrem Dach die technische Kompetenz in der Betriebsphase von Projekten in den erneuerbaren Energien. Aktuell betreut das Unternehmen 1.139 Energieanlagen. Bild: Enertrag Betrieb

