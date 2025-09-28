Boge erhält Top 100-Siegel

Der Hersteller Boge Kompressoren wird am 26. Juni dieses Jahres auf dem Deutschen Mittelstands-Summit in Heidelberg mit dem TOP 100-Siegel ausgezeichnet. Das Prädikat würdigt besonders innovative mittelständische Unternehmen. Grundlage ist ein wissenschaftliches Auswahlverfahren mit mehr als 100 Prüfkriterien.

Die TOP 100-Auszeichnung basiert auf einem unabhängigen Auswahlverfahren unter Leitung von Nikolaus Franke. Bewertet wurden über 100 Kriterien in fünf Kategorien – darunter Innovationsklima, Prozesse, Rolle des Managements und Markterfolg.

Boge überzeugte mit einem strukturierten Innovationsmanagement. Das 1907 gegründete Familienunternehmen investiert jährlich rund fünf Millionen Euro in Forschung und Entwicklung. Schwerpunkte sind unter anderem Predictive Analytics, IoT-basierte Services und datengetriebene Prozessoptimierung.

„Innovation ist für uns kein Buzzword, sondern eine unternehmerische Verpflichtung“, betont Dr. Sebastian Göbel, Geschäftsführer Technik bei Boge. „Wir bewegen uns in einem dynamischen Marktumfeld mit großen Wettbewerbern. Unser Vorsprung entsteht durch technische Exzellenz, kurze Entscheidungswege und die Bereitschaft, Ideen schneller umzusetzen.“

Ein internes technisches Änderungssystem generiert jährlich rund 500 Optimierungsimpulse, von denen etwa die Hälfte umgesetzt wird. Ergänzend setzt das Unternehmen auf interdisziplinäre Entwicklungsstrukturen und ein digitales Vorschlagswesen für Verbesserungen in Entwicklung, Fertigung und Verwaltung. Zur Innovationsstrategie zählen Digitalisierung, neue Geschäftsmodelle sowie ökologische und soziale Nachhaltigkeit.

Links:

www.boge.de

In der 33. Wettbewerbsrunde bewarben sich 356 Unternehmen. Die Ehrung der ausgezeichneten Mittelständler erfolgt am 26. Juni im Heidelberg Congress Center durch den ehemaligen Bundespräsidenten Christian Wulff. Bild: Boge

Artikel per E-Mail versenden