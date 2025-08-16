Call for Papers: Ecosystems 8

Die Konferenzreihe Ecosystems des 4.OPMC geht in die achte Runde. Unter dem Motto „Anlageninformationen verändern unsere Welt“ diskutieren Fachleute aus Industrie und Wissenschaft aktuelle Fragen zum Umgang mit Daten in hochdynamischen Produktionsumgebungen. Beiträge können noch bis zum 15. September 2025 eingereicht werden.

Die zunehmende Verfügbarkeit von Daten aus Anlagen und begleitenden Prozessen verändert die industrielle Praxis grundlegend. Durch bessere Auswertungsmöglichkeiten stehen Informationen in Echtzeit bereit, während sich zugleich immer mehr Nebenprozesse automatisieren lassen.

Diese Entwicklung wirft neue Fragen auf: Wird das Bild unserer Anlagen bald zu komplex? Wie behalten Menschen die Orientierung? Und passen unsere Ausbildungsstrukturen noch zu dieser Dynamik?

Die Veranstalter suchen nach Beiträgen, die sich diesen Herausforderungen widmen. Gefragt sind insbesondere praxisnahe Ansätze – etwa Anwendungen, die zeigen, wie Datenauswertung und -aufbereitung auf Shop-Floor-Ebene konkrete Arbeitserleichterungen ermöglichen. Auch Rückmeldungen aus dem laufenden Betrieb sind ausdrücklich erwünscht. Werbung für Produkte oder Unternehmen ist dagegen nicht Ziel der Konferenz.

Abstracts mit maximal 300 Wörtern können noch bis zum 15. September 2025 eingereicht werden.

Links:

www.4opmc.com

Ecosystems 8 findet per MS Teams statt. Die Sessions starten am 23. Oktober 2025 und laufen bis zum 27. November 2025. Letztere ist als Präsenzveranstaltung mit einem Jahresabschlussevent geplant. Bild: KI-generiert

