Call for Papers: Ecosystems 9

Die Veranstaltungsreihe Ecosystems des 4.OPMC e. V. geht in die nächste Runde. Für die neunte Ausgabe werden derzeit noch Fachbeiträge aus Industrie und Wissenschaft gesucht.

Im Fokus stehen aktuelle Themen der Instandhaltung – von Wissensmanagement über KI bis hin zu kreislauforientierten Lieferketten.

Im Rahmen des Call for Papers sind Fachleute nun eingeladen, eigene Beiträge einzureichen und das Programm aktiv mitzugestalten. Gefragt sind sowohl theoretische Ansätze als auch praxisnahe Anwenderberichte.

Der Fokus liegt auf konkreten Best-Practice-Beispielen aus realen Anwendungen. Produkt- oder Unternehmenswerbung ist hingegen nicht vorgesehen.

Mehr dazu im Fachbeitrag auf Seite 5 der aktuellen B&I.

Links:

www.4opmc.com

Interessierte können ihre Beiträge noch bis zum 14. August 2026 per E-Mail (info@4opmc.com) einreichen. Bild: 4.OPMC

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