Call for Papers: Ecosystems 9

Die Veranstaltungsreihe Ecosystems des 4.OPMC e. V. geht in die nächste Runde. Für die neunte Ausgabe werden derzeit noch Fachbeiträge aus Industrie und Wissenschaft gesucht. Im Fokus stehen aktuelle Themen der Instandhaltung – von Wissensmanagement über KI bis hin zu kreislauforientierten Lieferketten.

Die Ecosystems 9 bringt erneut Vertreter aus Wirtschaft und Forschung zusammen, um zentrale Fragen der industriellen Entwicklung zu diskutieren. Die Veranstaltungsreihe findet auch 2026 wieder digital statt und wird über mehrere Termine hinweg organisiert.

Breites Themenspektrum

Insgesamt sechs Sessions decken zentrale Handlungsfelder der Instandhaltung und industriellen Wertschöpfung ab. Dazu zählen Wissensmanagement, Normen und Richtlinien, Forschungskooperationen sowie Qualifizierung und Weiterbildung. Ergänzt wird das Programm durch Themen wie kreislauforientierte Supply Chains und der Einsatz von Künstlicher Intelligenz in der Instandhaltung.

Die einzelnen Online-Sessions finden zwischen Anfang Oktober und Mitte November 2026 statt und sind jeweils auf 90 Minuten angesetzt.

Beiträge aus der Praxis gesucht

Im Rahmen des Call for Papers sind Fachleute nun eingeladen, eigene Beiträge einzureichen und das Programm aktiv mitzugestalten. Gefragt sind sowohl theoretische Ansätze als auch praxisnahe Anwenderberichte.

Der Fokus liegt auf konkreten Best-Practice-Beispielen aus realen Anwendungen. Produkt- oder Unternehmenswerbung ist hingegen nicht vorgesehen.

Die eingereichten Abstracts sollen einen Umfang von rund 300 Wörtern nicht überschreiten. Interessierte können ihre Beiträge noch bis zum 14. August 2026 per E-Mail einreichen. Die Auswahl der Vorträge erfolgt anschließend durch die Veranstalter.

Links:

www.4opmc.com

Die Ecosystems 9 findet ab dem 08.10.2026 an sechs aufeinanderfolgenden Donnerstagen von 8.00 bis 9.30 Uhr per MS-Teams statt. Bild: 4.OPMC e. V.

Artikel per E-Mail versenden