CO2 zurück in den Kreislauf führen

Infraserv Höchst testet im Industriepark Höchst eine neue Carbon-Capture-Pilotanlage, um Rauchgase aus der Klärschlammverbrennung gezielt von CO2 zu befreien. Die gemietete Anlage stammt vom Technologielieferanten GEA und liefert wichtige Daten zur Energieeffizienz, Wirtschaftlichkeit und Reinheit des abgeschiedenen CO2. Das Projekt ist Teil eines EU-geförderten Vorhabens zur Entwicklung industrieller Kreislaufmodelle.

Dr. Joachim Kreysing, Geschäftsführer Infraserv Höchst (rechts), und Dr. Sirko Ogriseck, Projektleiter Infraserv Höchst (links) präsentierten gemeinsam mit Julia Keller und Michael Schneider, Projektleiter der GEA Group, die Carbon-Capture-Pilotanlage im Industriepark Höchst. Bild: Infraserv Höchst

