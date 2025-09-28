Neue Lithiumanlage im Industriepark Höchst

Vulcan Energy sichert sich Standort im Industriepark

Mit der Sicherung eines rund 80.000 Quadratmeter großen Grundstücks im Industriepark Höchst hat Vulcan Energy einen entscheidenden Schritt für den Aufbau seiner zentralen Lithiumanlage (CLP) im Industriepark Höchst vollzogen.

Der nun unterzeichnete Pachtvertrag mit Infraserv Höchst schafft die Grundlage für den Bau einer Anlage, die künftig batterietaugliches Lithiumhydroxid im industriellen Maßstab produzieren soll.

Mehr dazu im Fachbeitrag auf Seite 6 der aktuellen B&I.

Links:

https://v-er.eu

www.infraserv.com

Dr. Dieter Gentzcke, Leiter Recht Infraserv Höchst; Dr. Joachim Kreysing, Geschäftsführer Infraserv Höchst; Carsten Bachg, Geschäftsführer der Vulcan Energie Ressourcen GmbH und Olga Schmidt, Head of Strategic Procurement Vulcan (v.l.n.r.). Bild: Infraserv Höchst

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