Partnerschaft für mehr Innovation und Gründungen

Futury, die Startup Factory zur Förderung wissenschaftlicher Ausgründungen, und Infraserv Höchst, der Betreiber des Industrieparks Höchst, gehen eine strategische Partnerschaft ein. Gemeinsam wollen sie die Weichen stellen, damit mehr Forschungsergebnisse und innovative Ideen ihren Weg in wirtschaftlich erfolgreiche Unternehmensgründungen finden.

Insgesamt strebt Futury in Zusammenarbeit mit vier Partneruniversitäten, rund 33 Industrie- und Stiftungspartnern sowie dem erweiterten Netzwerk in den kommenden fünf Jahren die Förderung von bis zu 1.000 neuen Startups im Rhein-Main-Gebiet an.

Die Partnerschaft mit Infraserv Höchst ist dabei ein zentraler Baustein, da sie Unternehmen, die an zukunftsweisenden und nachhaltigen Lösungen arbeiten, optimale Standortbedingungen im industriellen Umfeld bieten kann. Der Industriepark Höchst hat die ideale wirtschaftliche, technische und regulatorische Infrastruktur, um Konzepte effizient zu testen und umzusetzen und somit Fortschritt zu ermöglichen.

„Der Industriepark Höchst schafft mit seiner einzigartigen Infrastruktur und seinem starken Netzwerk ein Umfeld, in dem Startups ihre Technologien nicht nur im Labormaßstab, sondern unter praxisnahen und qualitätsgesicherten Bedingungen erproben und validieren können“, erklärt Dr. Joachim Kreysing, Geschäftsführer von Infraserv Höchst.

Bausteine der Partnerschaft

Landing Pad: Shared Infrastructure & Services: Startups können im Industriepark Höchst Zugang zu Laboren, Büros und Produktionsflächen erhalten. Infraserv unterstützt mit regulatorischem, technischem, wirtschaftlichem und sicherheitsrelevantem Know-how, während Futury die passenden Startups kuratiert. Als Innovationsstandort schafft der Industriepark Höchst schon heute ideale Bedingungen für zukunftsorientierte Startups wie Ineratec oder Vulcan Energy.

Co-Creation & Testbeds: Der Industriepark Höchst kann als Testfeld für Pilotprojekte in den Bereichen GreenTech, Chemie, Energie, Kreislaufwirtschaft und Logistik genutzt werden. Startups bringen neue Technologien ein, während Futury orchestriert und den Mehrwert für alle Seiten sicherstellt.

Venture Clienting: Infraserv Höchst bietet Startups aus dem Futury-Ökosystem durch ein starkes Netzwerk als Standortbetreiber und Partner der Industrie Zugang zu potenziellen Erstkunden und Mentoren.

Provadis: Provadis Partner für Bildung und Beratung GmbH ist ein Unternehmen der Infraserv-Höchst-Gruppe. Futury bietet an, Entrepreneurship-Know-how in die Studiengänge der Provadis einzubringen und so die Verzahnung von Ausbildung, Wissenschaft, Industrie und Unternehmertum weiter zu stärken.

Futury und Infraserv Höchst schließen eine Partnerschaft über fünf Jahre für mehr Innovation und Gründungen in der Rhein-Main-Region. Bild: Futury

