Cobot sortiert und stapelt mithilfe von KI
Automatisierte Pick-and-Place-Lösung stabilisiert Prozesse im KLT-Handling
Am Standort eines Unternehmens aus der Automobilindustrie werden täglich rund 12.000 Kleinladungsträger verarbeitet. Eine neu implementierte Pick-and-Place-Lösung mit KI-gestützter Bilderkennung, umgesetzt für den Kunden durch den Industriedienstleister Leadec, übernimmt dabei zentrale Sortier- und Stapelaufgaben.
Der Einsatz eines Cobots verbessert die Prozessstabilität, erhöht die Verfügbarkeit und reduziert manuelle Tätigkeiten im Leergutmanagement.
Mehr dazu im Fachbeitrag auf Seite 6 der aktuellen B&I.
Links:
https://www.leadec-services.com/