Cobot sortiert und stapelt mithilfe von KI

Automatisierte Pick-and-Place-Lösung stabilisiert Prozesse im KLT-Handling

Am Standort eines Unternehmens aus der Automobilindustrie werden täglich rund 12.000 Kleinladungsträger verarbeitet. Eine neu implementierte Pick-and-Place-Lösung mit KI-gestützter Bilderkennung, umgesetzt für den Kunden durch den Industriedienstleister Leadec, übernimmt dabei zentrale Sortier- und Stapelaufgaben.

Der Einsatz eines Cobots verbessert die Prozessstabilität, erhöht die Verfügbarkeit und reduziert manuelle Tätigkeiten im Leergutmanagement.

Mehr dazu im Fachbeitrag auf Seite 6 der aktuellen B&I.

Links:

https://www.leadec-services.com/

Der KI-gestützte Cobot sortiert und stapelt die Kleinladungsträger im Leergutmanagement. Hierfür nimmt er die Behälter mit einem Sauggreifer auf und stapelt sie nach Vorgabe auf Paletten ab. Bilder: Leadec

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