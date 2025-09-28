Sicher aufs Lkw-Dach, auch im Winter

Mit sinkenden Temperaturen steigt für Speditionen, Werkstätten und Fuhrparks das Risiko durch Eis und Schnee auf Fahrzeugdächern. Für das sichere Entfernen der Lasten braucht es geeignete Zugänge. Krause setzt dafür auf ein modulares Gerüstsystem, das sich auch für Wartungs- und Servicearbeiten nutzen lässt.

Schnee und Eis auf Lkw-Planen, Kofferaufbauten und Fahrzeugdächern können während der Fahrt herabfallen und andere Verkehrsteilnehmer gefährden. Vor Fahrtantritt müssen solche Lasten deshalb entfernt werden. Für die Betriebe stellt sich damit die Frage, wie die hoch gelegenen Flächen sicher erreichbar sind.

Das Eisfrei-Gerüst-System von Krause bietet dafür eine rund drei Meter hohe Arbeitsplattform. Rutschhemmende Treppenaufstiege, robuste Beläge und ein umlaufender Seitenschutz sollen auch bei winterlichen Bedingungen einen sicheren Zugang ermöglichen. Das System kann freistehend oder wandgebunden installiert und in 3-Meter-Schritten an unterschiedliche Einsatzbereiche angepasst werden.

Über die Enteisung hinaus lässt sich das Gerüst als Arbeitsplattform nutzen. Mit einem Geländer-Erweiterungsset kann auch die untere Ebene als zusätzliche Arbeitsfläche dienen. Damit eignet sich die Konstruktion beispielsweise für Kontroll-, Reinigungs-, Wartungs- und Servicearbeiten an Fahrzeugen und Aufbauten.

Links:

https://www.krause-systems.de/eisfrei

Zum System gehören außerdem verschiedene Zubehörkomponenten, darunter ein Eisräumer mit Halterung sowie Absperrungen für den Arbeitsbereich. Bild: Krause

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