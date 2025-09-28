Manus Award sucht neue Anwendungen

Beim manus award 2027 sucht Igus erneut nach praxisnahen Anwendungen von Polymergleitlagern. Ausgezeichnet werden Lösungen, die technische, wirtschaftliche und ökologische Vorteile verbinden. Bewerben können sich Konstrukteure weltweit noch bis zum 12. Februar 2027.

Mit dem manus award zeichnet Igus seit 2003 Anwendungen aus, bei denen Polymergleitlager in Maschinen, Anlagen oder Fahrzeugen zum Einsatz kommen. Gesucht werden Lösungen, bei denen die Lagertechnik einen konkreten technischen, wirtschaftlichen oder ökologischen Nutzen bringt.

Ein wichtiger Aspekt ist dabei der Verzicht auf Schmierstoffe. „Viele Schmiermittel sind in der Herstellung ressourcen- und energieintensiv. Zudem können sie in die Umwelt gelangen und müssen am Ende ihres Lebenszyklus fachgerecht entsorgt werden. Diese Nachteile entfallen bei unseren schmierfreien Polymergleitlagern“, sagt Tobias Vogel, Geschäftsführer Gleitlager und Lineartechnik bei igus und Mitglied der Jury.

Mehr als 600 Einreichungen

Wie breit das Anwendungsspektrum ist, zeigte bereits der manus award 2025. Damals gingen mehr als 600 Bewerbungen ein. Ausgezeichnet wurden unter anderem ein mobiles OP-Mikroskop für den Einsatz in strukturschwachen Ländern, ein Photovoltaik-Kraftwerk, eine KI-gestützte Hacke und ein Fahrradanhänger für die Paketzustellung.

„Dieses Interesse zeigt, wie attraktiv und relevant der Wechsel von Metalllagern zu Polymerlagern geworden ist“, sagt Vogel. Für Igus bieten die eingereichten Anwendungen zugleich Hinweise darauf, welche Anforderungen die Lagertechnik in unterschiedlichen Branchen erfüllen muss.

Vier Preise für 2027

Teilnehmen können Anwendungen mit Gleit-, Lineargleit- oder Gelenklagern aus Vollkunststoff beziehungsweise Kunststoff-Compounds. Voraussetzung ist eine bereits funktionsfähige Version der jeweiligen Anwendung. Die Jury aus Wissenschaft, Industrie und Fachmedien bewertet unter anderem den technischen Nutzen sowie ökologische und wirtschaftliche Vorteile im Praxiseinsatz.

Links:

www.igus.de/manus

Die Bewerbungsphase läuft bis zum 12. Februar 2027. Anschließend werden vier Preise vergeben: der goldene, silberne und bronzene manus award sowie der grüne manus award für die nachhaltigste Anwendung. Die Auszeichnungen sind mit bis zu 5.000 Euro dotiert. Bild: Igus

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