Membrain zieht ins Campeon

Die Membrain GmbH hat ihre neue Firmenzentrale im Businesspark Campeon in Neubiberg bei München bezogen. Die bisherigen Ansprechpartner und Kontaktdaten bleiben unverändert.

Mit dem Umzug reagiert der Anbieter von Business-Apps für SAP und Industrie-4.0-Lösungen auf das Wachstum der vergangenen Jahre und schafft zusätzliche Kapazitäten für das weitere Unternehmenswachstum. Der neue Standort bietet größere Büroflächen und Reserven für weitere Mitarbeiter.

Nach Unternehmensangaben ist die Nachfrage nach Digitalisierung, Mobility und Industrie-4.0-Anwendungen im industriellen Umfeld weiterhin hoch. Herausforderungen wie gestörte Lieferketten, Fachkräftemangel und der demografische Wandel treiben demnach die Digitalisierung in produzierenden Unternehmen voran. Im vergangenen Jahr verzeichnete Membrain erneut ein zweistelliges Umsatzwachstum, insbesondere im Neukundengeschäft.

Links:

www.membrain-it.com

„Unser neuer Standort ist ein klares Bekenntnis zu Wachstum und einer modernen Arbeitswelt. Wir schaffen damit den Raum, den unser Team und unsere Kunden für die kommenden Jahre brauchen“, betont Harald Faulhaber, Geschäftsführung der Membrain GmbH. Bild: Membrain

Artikel per E-Mail versenden