Das B&I-Jahresmagazin 2022 ist online

Wie im vergangenen Jahr, greift das Jahresmagazin 2022 die Themen auf, welche die Branche bewegen. Online ist das Jahresmagazin 2022 nun verfügbar; in den nächsten Tagen wird außerdem die gedruckte Version des 100 Seiten starken Magazins ausgeliefert.

Im Jahresmagazin findet sich eine Auswahl der besten Fach- und Anwenderartikel, die in der B&I im vergangenen Jahr veröffentlicht wurden. Diese zeigen auf, wie man den vielfältigen Herausforderungen, denen sich die Instandhaltung aktuell stellen muss, begegnen kann.

Übrigens: Sollten Sie einen bestimmten Fachbeitrag vermissen, der in der B&I im Jahr 2021 erschienen ist, so ist dies kein Problem: Über die QR-Codes auf der allerletzten Seite können Sie alle Ausgaben in Gänze noch einmal auf den Bildschirm holen.

Welche Herausforderungen ausgewiesene Instandhaltungsexperten für das Jahr 2022 sehen, lesen Sie ebenfalls im Jahresmagazin 2022.

Blättern Sie gerne schon einmal in der Onlineausgabe oder fordern Sie Ihr Exemplar kostenfrei per E-Mail an. Vergessen Sie nicht, Ihre Postadresse in der Mail anzugeben.

Links:

www.b-und-i.de

Wir freuen uns über Kritik und Anregungen, was wir in Zukunft im Jahresmagazin anders oder besser machen können. Schreiben Sie einfach eine E-Mail an die Redaktion . Bild: B&I

Artikel per E-Mail versenden