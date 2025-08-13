Der Industrieservice trotzt der Flaute

Trotz rückläufiger Industrieproduktion und wirtschaftlicher Unsicherheiten konnte die deutsche Industrieservicebranche 2024 ihren Umsatz steigern, so eine aktuelle Analyse des VAIS, die gemeinsam mit der Dr. Jörg-Peter Naumann Gesellschaft für Unternehmensberatung mbH (JPN) durchgeführt wurde. Besonders Unternehmen mit Fokus auf die Fertigungsindustrie entwickelten sich positiv. Der neue Branchenreport zeigt zudem: Themen wie Digitalisierung und Defossilisierung gewinnen an Bedeutung – und eröffnen neue Geschäftsfelder.

Dr.-Ing. Dietmar Kestner, Geschäftsführer des VAIS, erkennt in der Entwicklung eine vielversprechende Perspektive: Durch den Ausbau der Engineering-Kapazitäten sowie die zunehmende Kompetenz in den Bereichen Defossilisierung und Digitalisierung erschließen Industriedienstleister verstärkt neue Geschäftsfelder und Wachstumsmärkte. Bild: VAIS

