Der Industrieservice trotzt der Flaute
Trotz rückläufiger Industrieproduktion und wirtschaftlicher Unsicherheiten konnte die deutsche Industrieservicebranche 2024 ihren Umsatz steigern, so eine aktuelle Analyse des VAIS, die gemeinsam mit der Dr. Jörg-Peter Naumann Gesellschaft für Unternehmensberatung mbH (JPN) durchgeführt wurde. Besonders Unternehmen mit Fokus auf die Fertigungsindustrie entwickelten sich positiv. Der neue Branchenreport zeigt zudem: Themen wie Digitalisierung und Defossilisierung gewinnen an Bedeutung – und eröffnen neue Geschäftsfelder.
