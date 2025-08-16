Mit „Industrieservice im Dialog“ startet der VAIS eine neue Veranstaltungsreihe, die Betreiber industrieller Produktionsstandorte und spezialisierte Dienstleistungsunternehmen zusammenbringt. Ziel des Kongresses ist ein praxisnaher, offener Austausch über die Zukunft des Industrieservice – über Branchen hinweg und auf Augenhöhe.

Viele Unternehmen setzen bei Wartung, Instandhaltung oder technischer Infrastruktur zunehmend auf externe Partner. Diese Entwicklung wirft zentrale Fragen auf: Wie kann die Zusammenarbeit zwischen Betreibern und Dienstleistern noch reibungsloser gestaltet werden? Welche neuen Anforderungen ergeben sich durch gesetzliche Vorgaben, politische Veränderungen oder wirtschaftliche Umbrüche? Und mit welchen Technologien und Konzepten lässt sich der Industrieservice weiterentwickeln?

Der Kongress „Industrieservice im Dialog“, der im Dorint Kongresshotel in Mannheim am 11. und 12. September 2025 stattfindet, schafft Raum für fundierte Diskussionen und neue Impulse.

www.vais.de/veranstaltungen/vais-fachveranstaltungen/industrieservice-im-dialog.html

Der Kongress „Industrieservice im Dialog 2025“ wendet sich an Betreiber und Dienstleister in der Prozess- und Fertigungsindustrie. Bild: VAIS

