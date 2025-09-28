Die Center Stage der HANNOVER MESSE …

… wird zum absoluten Pflichttermin – ein Bühnenprogramm, das man erlebt haben muss!

Rund 80 herausragende Sprecherinnen und Sprecher aus aller Welt betreten hier das Rampenlicht und machen die Center Stage zu einem einzigartigen Ort voller Inspiration, Visionen und echter Zukunftsmomente. Vordenker und Vordenker innen, führende Köpfe aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik sowie mutige Innovatoren teilen nicht nur ihre Erfolgsgeschichten – sie zeigen, wie die Industrie von morgen heute schon entsteht.

Montag, 20. April: AI in Industry / 12 bis 17.30 Uhr

Europa auf dem Weg: Der globale Wettbewerb um Rechenleistung, Datenräume und KI-Kompetenz entscheidet über die industrielle Wertschöpfung von morgen. Die Antwort Europas ist ambitioniert: Souveräne KI-Infrastrukturen, interoperable Datenräume und industrielle Anwendungskompetenz sollen denn digitalen Aufbruch ermöglichen – getragen von Politik, Industrie und internationalen Partnerschaften.

Die Konferenz bringt führende Köpfe aus Politik, Wirtschaft, Forschung und Industrie zusammen, um Europas Rolle im KI-Wettbewerb zu definieren und konkrete Umsetzungsschritte in der industriellen Praxis sichtbar zu machen.

Top Sprecherinnen und Sprecher:

Friedrich Merz, Bundeskanzler

Boris Pistorius, Bundesminister der Verteidigung

Karsten Wildberger, Bundesminister, Bundesministerium für Digitales und Staatsmodernisierung

Dorothee Bär, Bundesministerin, Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt

Holger Hanselka, Präsident Fraunhofer-Gesellschaft

Gunther Kegel, Präsident ZVEI

Klaus Rosenfeld, CEO Schaeffler

Florence Verzelen, Executive Vice-President Dassault Systèmes

Julie Sweet, CEO Accenture

Bernie Wagner, CEO Schwarz Digits

Rev Lebaredian, Vice President, NVIDIA

Roland Busch, CEO Siemens

Christian Klein, CEO SAP

Daniel Metzler, CEO Isar Aerospace

Dienstag, 21. April: Automotive Transformation / 10 bis 13.30 Uhr

Neuausrichtung einer Schlüsselindustrie: Klimapolitische Vorgaben, disruptive Technologien und globale Wertschöpfungsketten verändern die Automobilindustrie grundlegend. Gleichzeitig wächst der Druck, Resilienz, Nachhaltigkeit und digitale Innovationskraft zu vereinen. Hersteller und Zulieferer wandeln sich zu Software-getriebenen Mobilitätsanbietern, während neue Akteure den Markt neu ordnen und regulatorische Rahmenbedingungen neu gesetzt werden.

Diskutiert werden zentrale technologische und industriepolitische Weichenstellungen, die nötig sind, um Europas Automobilindustrie zukunftsfest zu machen – wirtschaftlich stark, ökologisch nachhaltig und digital souverän.

Top Sprecherinnen und Sprecher:

Adrian Bron, Partner and Leader of Advanced Manufacturing & Services for DACH Bain & Company

Michael Schretler, Senior Partner Bain & Company Bain & Company

Timo Kistner, EMEA Industry Lead for Manufacturing and Industrial NVIDIA

John, Lervik Founder Cognite

Oliver Steil, CEO TeamViewer

Toto Wolff, Team Principal & CEO, Mercedes AMG PETRONAS F1 Team

Florian Lechner, Head of Digital Production and Logistics Volkswagen

Ozgur Tohumcu, General Manager Automotive & Manufacturing Amazon Web Services

Dienstag, 21. April: Security, Defense & Industrial Transformation / 14 bis 17.30 Uhr

Geopolitik und Strategische Neuausrichtung: Die sicherheitspolitische Lage verändert sich rasant – mit direkten Folgen für Industrie und Verteidigung. Bundeswehr und Verteidigungsindustrie müssen ihre Strategien anpassen, um Souveränität und Einsatzfähigkeit zu sichern. Industrieunternehmen transformieren sich zunehmend zu Anbietern sicherheitsrelevanter Produkte und Technologien, während die politischen Rahmenbedingungen laufend neu definiert werden.

Im Mittelpunkt stehen Fragen europäischer Beschaffung, Dual-Use-Anwendungen und resilienter Lieferketten. Ziel ist es, Entscheidungsträger aus NATO, EU, Bundeswehr und Industrie zusammenzubringen und den Schulterschluss zwischen industrieller Stärke und europäischer Verteidigungsfähigkeit zu gestalten.

Top Sprecherinnen und Sprecher:

Christian Freuding, Inspector of the Army (rank: Lieutenant General) Bundeswehr

Armin Papperger, CEO Rheinmetall AG

Marc Wietfeld, CEO Arx Robotics

Michael Schöllhorn, Chief Executive Officer Airbus Defence and Space

Annette Lehnigk-Emden, Präsidentin Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr

Jan Hesthaven, Präsident Karlsruher Institut für Technologie (KIT)

Mittwoch, 22. April: KI als Treiber für Energiesysteme / 10 bis 13.30 Uhr

Next-Gen Energy: Die Energiewende ist eine der größten Transformationsaufgaben unserer Zeit – mit enormen Auswirkungen auf Wirtschaft, Gesellschaft und Industrie.

Die Panels beleuchten unter anderem selbststeuernde Netze, die KI-gestützt Ausfälle verhindern und Energieflüsse optimieren, Multi-Day Storage als Schlüssel für industrielle Energieunabhängigkeit, sowie die Skalierung von Quantencomputing in Energiesystemen.

Globale Perspektiven von Europa, China, Indien und den USA zeigen, wie Industrie und Energieversorgung durch technologische Sprünge zukunftsfähig gestaltet werden können.

Top Sprecherinnen und Sprecher:

Alexander Seitz, Executive Chairman Volkswagen Group South America Region

Ulrich Leidecker, Chief Operating Officer/Sprecher der Geschäftsführung Phoenix Contact GmbH & Co. KG

Heike Riel, Head Quantum & AI Technologies IBM Research

Regev Yativ, Chief Revenue Officer CLASSIQ

Stefan Mecha, Vorstandsvorsitzender / CEO Volkswagen Nutzfahrzeuge

Mittwoch, 22. April: Humanoid Robots / 14 bis 17.30 Uhr

Die Zukunft der industriellen Produktion: Die industrielle Welt steht vor einem Umbruch – und humanoide Roboter haben das Potenzial, zum Herzstück dieser Transformation zu werden.

Überall dort, wo Flexibilität, Interaktion mit der Umgebung und Sicherheit entscheidend sind, können sie repetitive, körperlich belastende oder gefährliche Aufgaben übernehmen. Gleichzeitig stoßen sie heute noch an Grenzen – etwa bei Ausdauer, Geschicklichkeit, Kosten und Robustheit. Ob sich humanoide Roboter durchsetzen, hängt davon ab, wie schnell technologische, wirtschaftliche und regulatorische Hürden überwunden werden.

In Keynotes, Paneldiskussionen und Live-Demonstrationen geben Expertinnen und Experten technische Einblicke, zeigen Praxisbeispiele und teilen ihre Visionen für die Zukunft.

Top Sprecherinnen und Sprecher:

Dr.-Ing. Karsten Lemmer, Executive Board Member for Innovation, Technology Transfer and Research Infrastructure, Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR)

Dr.-Ing. Alin Albu-Schäffer, Direktor des Instituts für Robotik und Mechatronik Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt

Rev Lebaredian, Vice President, Omniverse and Simulation Technology NVIDIA

Ulrich Homann, CVP & Distinguished Architect Microsoft Corporation

Lara Sophie Bothur, Global Tech Translator & Influencer

Olaf Lies, Ministerpräsident Niedersachsen

Michael Nikolaides, Senior Vice-President Production Network, Supply Chain Management and Logistics BMW Group

Rory Sexton, Executive Director Agile Robots

Dr.-Ing. Alexander Schönmann, Professor Wirtschaftsingenieurwesen, Technische Hochschule Ingolstadt

Kal Mos,Executive Vice President, Siemens Foundational Technologies

Donnerstag, 23. April: AI & Automation Best Practices / 10 bis 13.30 Uhr

Innovation erleben, Potenziale nutzen: Wie nutzen globale Unternehmen wie Claas und Merck oder die ON AG KI und Automatisierung in der Produktion – und welche Herausforderungen mussten sie überwinden? Führende Marken geben auf der Center Stage exklusive Einblicke in ihre Strategien, Lösungen und Erfahrungen mit datengetriebenen, automatisierten Produktionsprozessen.

Im Mittelpunkt stehen reale Anwendungsbeispiele – von KI-gestützter Qualitätssicherung über intelligente Fertigungssteuerung bis hin zu automatisierten Logistikprozessen. Dabei wird deutlich, wie sich Investitionen besonders vor dem Hintergrund aktueller Investitionspakete und staatlicher Förderprogramme amortisieren, wie Technologietransfer gelingt und welche Strukturen nötig sind, um Innovation nachhaltig zu verankern.

Top Sprecherinnen und Sprecher:

Markus Hacker, Senior Regional Director Enterprise & Country Lead DACH NVIDIA

Robin Tuluie, Founder & Chairman PhysicsX

Ulrich Homann, CVP & Distinguished Architect Microsoft Corporation

Jan Godesaer, Vice President Service Function Digitalization and Processes Manufacturing CLAAS

David Graurock, Head of AI Competence Center, Wilo SE

Dr. Michelangelo Conzoneri, Global Head of Group Smart Manufacturing Merck KGaA

Pablo Erat, Director LightSpray On AG

Hans Krattenmacher, Geschäftsführung Innovation Mechatronik SEW-EURODRIVE

Donnerstag, 23. April: Startup Innovation @ Industrie / 14 bis 17.30 Uhr

Gründerinnen und Gründer verändern die Produktion – jung, innovativ, disruptiv: Startups bringen frische Ideen in den industriellen Mittelstand – von Energieeffizienz über digitale Zwillinge bis zu resilienten Lieferketten. Auf der Center Stage zeigen Gründerinnen und Gründer, wie sie mit smarten Technologien und agilen Methoden Prozesse verbessern, Nachhaltigkeit stärken und neue Geschäftsmodelle etablieren.

Erfolgreiche Praxisbeispiele, Erfahrungsberichte aus Pilotprojekten, Scale-ups und Partnerschaften mit Corporates verdeutlichen, wie aus Innovationen Wachstum entsteht. Diskutiert wird auch, welche Rahmenbedingungen junge Unternehmen benötigen – von Förderprogrammen über Venture Capital bis zu Acceleratoren – und wie sich ihr Potenzial schnell in industrielle Wertschöpfung übersetzen lässt.

Top Sprecherinnen und Sprecher:

Carsten Maschmeyer Founder & CEO Maschmeyer Group

Nils Müller, Founder & CEO TRENDONE GmbH

Frank Notz, CSO Festo SE & Co. KG

Verena Pausder, Vorstandsvorsitzende Startup Verband

Nicole Büttner, CEO Merantix

Freitag, 24. April: Tech meets Talent / 10 bis 14.30 Uhr

Wie neue Technologien unsere Arbeit, Kultur und Kompetenzen verändern: Künstliche Intelligenz, Quantenforschung, Space Tech und neue Arbeitsmodelle stellen uns vor grundlegende Fragen: Welche Technologien prägen die Zukunft? Welche Fähigkeiten braucht es dafür – und wie gestalten wir die Arbeitswelt von morgen?

Antworten liefern internationale Spitzenforscherinnen und Spitzenforscher in Keynotes, einem hochkarätig besetzten Panel zu Work, Culture & Change sowie interaktive Formate. Der thematische Bogen reicht von Robotics und KI bis zu Quantentechnologien und Space Tech – immer mit Blick auf gesellschaftliche und wirtschaftliche Auswirkungen.

Top Sprecherinnen und Sprecher:

Jacob Beautemps, Youtuber Breaking Lab

Rabea Rogge, Deutsche Astronautin

Amy Webb, Founder and CEO Future Today Strategy Group

Ranga Yogeshwar, Wissenschaftsjournalist und Wissenschaftskommunikator

Jürgen Schmidhuber, Wissenschaftlicher Direktor Schweizer KI-Labor IDSIA

Gina Vargiu-Breuer, Chief People Officer SAP

Daniela Cavallo, Chairwoman of the Central and Corporate Works Council, Volkswagen AG

Yaël Meier, Co-Founder ZEAM

Philipp Lahm, Weltmeisterkapitän Inhaber Schneekoppe

Kai Roemmelt, CEO Udacity

Links:

www.hannovermesse.de/de/centerstage

Wer hier dabei ist, erlebt exklusive Einblicke, geballtes Praxiswissen und wegweisende Impulse aus erster Hand. Die Center Stage ist mehr als ein Programmpunkt – sie ist der Ort, an dem Ideen zünden, Perspektiven entstehen und die Zukunft der Industrie greifbar wird. Bild: Deutsche Messe AG

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