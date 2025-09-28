Spanien ist Partnerland der Hannover Messe 2027

Spanien übernimmt die Partnerlandrolle der Hannover Messe 2027. Die Vereinbarung wurde vor Kurzem in Madrid unterzeichnet und unterstreicht die enge wirtschaftliche Zusammenarbeit mit Deutschland. Spanien will seine industrielle Transformation sichtbar machen – von Digitalisierung über Elektromobilität bis zur nachhaltigen Energie. Brasilien ist übrigens das Partnerland der Messe 2026.

Vom 5. bis 9. April 2027 steht Spanien im Mittelpunkt der Hannover Messe 2027. Das Memorandum of Understanding wurde im Verband der Wirtschaftsorganisationen CEOE in Madrid unterzeichnet. Anwesend waren Vertreter aus Industrie und Politik beider Länder.

Dr. Jochen Köckler, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Messe AG, sieht Spanien als idealen Partner: „Spanien ist das ideale Partnerland der Hannover Messe 2027 – nicht nur wegen seiner führenden Rolle in Zukunftstechnologien wie Elektromobilität und grünem Wasserstoff, sondern auch aufgrund seines konsequenten Kurses hin zu einer digitalen und nachhaltigen Industrie.“

Spanien verfolgt derzeit eine umfassende Reindustrialisierungsstrategie. Diese reicht vom Aufbau vernetzter Industriezentren über neue Wertschöpfungsketten für Elektrofahrzeuge bis hin zu strategischen Energie- und Dekarbonisierungsprojekten. Ausländische Investitionen spielen dabei eine wichtige Rolle.

Mehr als 3,5 Milliarden Euro wurden im Rahmen nationaler Programme zur Modernisierung der Industrie bereitgestellt. Rund 900 Unternehmen – viele davon KMU – profitieren bereits. Parallel verbessert die Regierung den regulatorischen Rahmen, um Investitionen abzusichern und Innovation zu fördern. Das Gesetz über Industrie und strategische Autonomie bildet die Basis für eine neue Phase der Reindustrialisierung mit Fokus auf Digitalisierung, industrielle Kapazitäten und erneuerbare Energien.

Deutschland zählt zu Spaniens wichtigsten Wirtschafts- und Investitionspartnern. Spanien exportiert vor allem Agrarprodukte, Fahrzeuge und Maschinen, während Deutschland Maschinen, Chemie- und Industriegüter liefert. Ergänzend stärken Tourismus und der bilaterale Arbeitsmarkt die wirtschaftliche Bindung beider Länder.

