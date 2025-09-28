Digitale Planung der Reinigung

Die Wisag Industrie Service Gruppe digitalisiert Planung, Dokumentation und Qualitätssicherung in der Industriereinigung. Mit der App „Wiclean“ werden Reinigungsleistungen strukturiert erfasst, geplant und ausgewertet. Die Anwendung soll einerseits Mitarbeitende vor Ort unterstützen und andererseits Kunden mehr Transparenz über durchgeführte Leistungen bieten.

Grundlage der Anwendung ist ein digitales Leistungsverzeichnis, in dem alle turnusmäßigen Reinigungsleistungen hinterlegt sind. Auf dieser Basis erstellt das System automatisch eine Übersicht über geplante und bereits durchgeführte Arbeiten. Schichtleiter können über ein Tablet jederzeit einsehen, welche Anlagen an einem Tag gereinigt werden müssen und welche Tätigkeiten laut Leistungsverzeichnis vorgesehen sind.

Zusätzlich umfasst die Anwendung Funktionen zur Verwaltung von Lagern und zur Ausgabe von Reinigungsmaterialien. Auch ergänzende Hinweise – etwa zur erforderlichen persönlichen Schutzausrüstung – werden direkt angezeigt.

„Die Wiclean-App schafft Transparenz in der Industriereinigung. Gleichzeitig liefern die erfassten Daten eine Grundlage, um Prozesse systematisch zu analysieren und weiterzuentwickeln. Die App ist derzeit in 23 Sprachen verfügbar und unterstützt damit auch internationale Teams im Arbeitsalltag“, sagt Felicia Kirschbaum, Leiterin Digitalisierung in der Wisag Produktionsservice GmbH.

Ein weiterer Bestandteil der Anwendung sind digitale Qualitätskontrollen. Diese erfolgen nach dem Zufallsprinzip und werden ebenfalls in der App dokumentiert. Auf Grundlage der erfassten Daten lassen sich Qualitätskennzahlen berechnen sowie Berichte und Dashboards automatisch erstellen.

Kunden können optional Zugriff auf ausgewählte Informationen erhalten. Dazu zählen beispielsweise Einblicke in die Reinigungsdokumentation oder die Möglichkeit, erbrachte Leistungen digital abzunehmen.

Links:

www.wisag.de

Die Durchführung der Reinigungsarbeiten wird direkt in der App dokumentiert. Mitarbeitende können dabei auch Fotos oder Kommentare erfassen. Eine integrierte Offline-Funktion ermöglicht die Nutzung selbst in Bereichen ohne Netzabdeckung. Sobald wieder eine Verbindung besteht, werden die Daten automatisch synchronisiert. Darüber hinaus lassen sich zusätzliche Reinigungsaufträge über ein integriertes Ticketsystem anlegen und zur Freigabe weiterleiten. Bild: Wisag

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