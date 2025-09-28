Wisag beschleunigt mit AR die Qualitätsprüfung

Die Wisag Industrie Service Gruppe setzt bei Qualitätsprüfungen auf die Augmented-Reality-Plattform Twyn von Visometry. Das Tool unterstützt Prüfprozesse vom Wareneingang bis zur Endkontrolle und reduziert Aufwand, Nacharbeit sowie Transportwege. Künftig soll die Lösung mit KI-Funktionen erweitert werden.

Eingesetzt wird das System unter anderem bei Schweißbaugruppen, Sondermaschinen und Spezialfahrzeugen. Das AR-Tool dient dabei als schneller Soll-Ist-Abgleich. Es erkennt beispielsweise, ob Baugruppen vollständig montiert und korrekt ausgerichtet sind. Aufwendige manuelle Messungen werden dadurch reduziert: Nur wenn Twyn Abweichungen meldet, erfolgt eine zusätzliche Kontrolle mit Metrologie-Systemen.

„Schon seit eineinhalb Jahren spart uns Twyn viel Zeit und Geld. Das liegt an dem Mehr an Qualität und Flexibilität, das uns die Lösung ermöglicht“, sagt Guido Duphorn, Quality Director bei Wisag. „Unterm Strich stehen höhere Kundenzufriedenheit und geringere Nacharbeitskosten als Hauptvorteile, das sind klar messbare Benefits.“

Durch den Einsatz der AR-Lösung müssen große Bauteile seltener separat zur Qualitätssicherung transportiert werden. Das vereinfacht die interne Logistik und reduziert den Aufwand in der Produktion. Auch in der Wareneingangskontrolle von zugelieferten Schweißbaugruppen sieht WISAG nach eigenen Angaben deutliche Verbesserungen bei Zeitbedarf, Platzbedarf und Prozesskosten.

Da täglich zahlreiche unterschiedliche Varianten von Sondermaschinen gefertigt werden, unterstützt Twyn zudem die Mitarbeiter in der Qualitätskontrolle. Das System visualisiert Abweichungen direkt am Tablet und erleichtert dadurch auch neuen Mitarbeitern die Einarbeitung. „Vor allem den Splitscreen und die Lupenfunktion am Tablet finden wir super für unseren Job“, sagt Duphorn.

Innerhalb des Unternehmens gilt die AR-gestützte Qualitätskontrolle inzwischen als internes Leuchtturmprojekt. Eine Ausweitung auf weitere Bereiche wird geprüft. Künftig plant Wisag unter anderem eine stärkere Verknüpfung mit digitalen Prüfprotokollen. Zudem soll die Wareneingangskontrolle früher im Prozess ansetzen, um Fehler schneller zu erkennen.

Auch Visometry entwickelt die Plattform weiter. Geplant sind zusätzliche KI-Funktionen, die beispielsweise fehlende Bauteile automatisch erkennen und visuell hervorheben sollen. Die Verantwortung im Prüfprozess soll weiterhin bei den Anwendern bleiben.

Links:

www.visometry.com

www.wisag.de

Wisag nutzt die AR-Plattform Twyn zur visuellen Qualitätsprüfung von Schweißbaugruppen und Sondermaschinen. Bild: Visometry

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