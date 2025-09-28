Wisag setzt auf Entlackung mit System

Die Wahl des Verfahrens entscheidet über Qualität und Bauteilschutz

Ungeeignete Entlackungsverfahren können Stillstände, Qualitätsverluste oder Bauteilschäden verursachen. Entscheidend ist daher eine Lösung, die Werkstoff, Geometrie und Beschichtung berücksichtigt.

Die Wisag Industrie Service Gruppe kombiniert unterschiedliche Technologien und versteht sich als beratender Partner bei der Auswahl des technisch und wirtschaftlich passenden Verfahrens.

Mehr dazu im Fachbeitrag auf Seite 4 der aktuellen B&I.

Links:

www.wisag.de

Bei der Wasserhöchstdruckreinigung werden Lackschichten mechanisch und ohne chemische Zusätze vom Bauteil entfernt. Bild: Wisag

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