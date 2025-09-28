Druckspeicher sicher im Blick

Stauff nutzt zur Überwachung von Hydrospeichern spezielle Speicheradapter und den Druckaufnehmer PTRF. Der Adapter wird nur einmalig montiert; das Füllventil ist weiter nutzbar.

Hydrospeicher übernehmen wichtige Aufgaben in hydraulischen Anlagen – vom Energiespeicher bis zur Notversorgung bei einem Störfall. Für ihre zuverlässige Funktion ist allerdings der richtige Stickstoff-Vorspanndruck entscheidend.

Mit den Druckaufnehmern PTRF und den entsprechenden Lesegeräten von Stauff lässt sich dieser Druck jetzt kontaktlos und sehr einfach überwachen – und das natürlich ohne Druckverlust, betont der Hersteller.

Alle Details lesen Sie in der Titelgeschichte der aktuellen Ausgabe der B&I.

Links:

https://stauff.com/de/

Die berührungslose Messung reduziert den Prüfaufwand, vermeidet Stickstoffverluste und unterstützt eine zustandsorientierte Instandhaltung. Bild: Stauff

