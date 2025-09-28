Neuer Geschäftsführer bei Stauff

Seit dem 1. April 2026 ist Jörg Sturm Sprecher der Geschäftsleitung von Stauff Deutschland. Er übernimmt die Funktion von Helmut Ahrens, der nach über 25-jähriger Tätigkeit für das Unternehmen im Laufe des Jahres altersbedingt in den Ruhestand gehen wird.

Die Stauff Gruppe mit Hauptsitz in Werdohl entwickelt, produziert und vertreibt Leitungskomponenten und Hydraulikzubehör für den Maschinen- und Anlagenbau sowie die industrielle Instandhaltung. Das Produktportfolio umfasst rund 50.000 Standardkomponenten sowie kundenspezifische Sonder- und Systemlösungen für Anwendungen unter anderem in der Mobil- und Stationärhydraulik, im Fahrzeugbau sowie in der Energie-, Prozess- und Marineindustrie.

Mit eigenen Niederlassungen und einem weltweiten Vertriebsnetz bietet Stauff eine hohe Verfügbarkeit seiner Produkte und Servicekompetenz. Die Unternehmensgruppe beschäftigt rund 1.500 Mitarbeiter weltweit und erzielte 2025 einen Außenumsatz von rund 306 Millionen Euro.

Stauff Deutschland ist nicht nur Ursprung und Stammsitz des dynamisch wachsenden Unternehmens, sondern als Hauptproduktionsstandort für Schlüsselkomponenten wie Rohrverschraubungen, Schellen und Schnellkupplungen sowie als Sitz des Entwicklungs- und Technologiezentrums auch Taktgeber für die gesamte internationale Unternehmensgruppe.

Jörg Sturm, der neue Sprecher der Geschäftsleitung von Stauff Deutschland, ist Diplom-Ingenieur im Bereich Elektrotechnik und Elektronik, hat Betriebswirtschaft studiert und verfügt über langjährige Management- und Vertriebserfahrung in der Fluidtechnik-Branche. Gemeinsam mit dem technischen Geschäftsführer Carsten Krenz bildet er die Doppelspitze von Stauff Deutschland und übernimmt die strategische und operative Führung und Verantwortung für das Unternehmen.

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www.stauff.com

Jörg Sturm bildet gemeinsam mit dem technischen Geschäftsführer Carsten Krenz die Doppelspitze von Stauff Deutschland. Bild: Stauff

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