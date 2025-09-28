EAM von Ultimo für Containerterminals

Eurogate Technical Services führt die EAM-Software von Ultimo zur Digitalisierung seiner Instandhaltungsprozesse ein. Ziel ist ein stärker datenbasiertes Asset Management für die Containerterminals in Bremerhaven, Hamburg und Wilhelmshaven. Im Fokus stehen höhere Anlagenverfügbarkeit, mobile Prozesse und Predictive Maintenance.

Eurogate Technical Services modernisiert seine Instandhaltungsprozesse mit der EAM-Lösung von Ultimo. Das Unternehmen betreut die Instandhaltung mehrerer Containerterminals in Deutschland und ist dabei für komplexe und betriebskritische Anlagen verantwortlich.

Mit der Einführung der KI-gestützten Software will das Unternehmen seine Instandhaltungsorganisation stärker strukturieren und datenbasiert weiterentwickeln. Ausschlaggebend für die Entscheidung waren nach Unternehmensangaben unter anderem mobile Einsatzmöglichkeiten, hohe Benutzerfreundlichkeit und eine verbesserte Datentransparenz.

Künftig soll die Plattform unter anderem die Instandhaltungsplanung, das Incident-Management und die Dokumentation unterstützen. Gleichzeitig sollen datenbasierte Entscheidungen über den gesamten Anlagenlebenszyklus hinweg erleichtert werden.

Ein wichtiger Bestandteil des Projekts ist die Einführung mobiler Arbeitsprozesse für rund 450 Servicetechniker im Außeneinsatz. Über mobile Endgeräte erhalten die Mitarbeitenden direkten Zugriff auf relevante Informationen am Einsatzort.

Die EAM-Lösung wird parallel zu SAP ERP betrieben, das weiterhin die finanziellen und administrativen Prozesse abbildet.

Links:

www.ultimo.com

Die Einführung erfolgt schrittweise an den verschiedenen Terminalstandorten. Bild: Ultimo

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