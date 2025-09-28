IFS aktiv in der Smart Factory von Deloitte

IFS gab unlängst bekannt, dass seine Lösungen aus dem Bereich industrieller KI ab sofort in der Smart Factory von Deloitte in Düsseldorf präsentiert werden. In der hochmodernen Anlage kommt IFS.ai für industrielle Anwendungen zum Einsatz, darunter die Lösungen IFS Loops, IFS Copperleaf und POKA. Unternehmen erleben damit live, wie sie industrielle KI in der Praxis einsetzen können.

Am 27. Januar veranstalteten IFS und Deloitte das Event „Industrial AI in Action“. Im Zentrum standen Live-Demonstrationen auf Basis realer Anwendungsfälle. Präsentiert wurden unter anderem Lösungen für Planning and Scheduling Optimization (PSO), Field Service Management (FSM), Asset Investment Planning (AIP) sowie KI mithilfe von Agenten.

Die Veranstaltung zeigte, wie industrielle KI operative Prozesse mit strategischen Entscheidungsprozessen verknüpfen kann. Durch die Einbindung in eine realitätsnahe Produktionsumgebung erhielten die Teilnehmenden Einblicke in konkrete Einsatzszenarien.

Die Demonstrationen fanden im Umfeld der Smart Factory in Düsseldorf statt. Dort wird anhand einer modellhaften Fertigungslinie veranschaulicht, wie sich Wertschöpfungsketten im produzierenden Gewerbe durchgängig digitalisieren lassen.

Die Zusammenarbeit von IFS und Deloitte besteht seit 2024 und soll intensiviert werden. Der gemeinsame Marktfokus liegt auf den Branchen Manufacturing sowie Energy und Utilities. Als Ausdruck der Zusammenarbeit zeichnete IFS Deloitte 2025 mit dem Global Partner of the Year Award sowie dem Innovation Partner Award aus.

www.ifs.com

IFS, ein Anbieter von industrieller KI-Software, gab bekannt, dass seine Lösungen aus dem Bereich industrieller KI ab sofort in der Smart Factory von Deloitte in Düsseldorf präsentiert werden. Im Bild: Matthias Heiden (CFO bei IFS), Dr. Niels Sahl (Partner bei Deloitte im Bereich Technology & Transformation), Sebastian Spicker (Managing Director DACH bei IFS, v.l.n.r.). Bild: IFS

