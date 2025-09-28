Transportmanagement mit KI

IFS hat mit IFS.ai Logistics eine KI-gestützte Logistics-Intelligence-Plattform auf den Markt gebracht. Sie wurde für Unternehmen mit komplexen Transportnetzwerken entwickelt und erweitert den Einsatz von industrieller KI auf den Transport von Materialien und Gütern.

Die Lösung baut auf der Technologie des 2025 von IFS erworbenen Unternehmens 7bridges auf und bietet einen geschlossenen operativen Kreislauf, der Transportplanung, automatisierte Ausführung, Frachtaudit, Kostenkontrolle und kontinuierliche Netzwerkoptimierung umfasst.

Sie läuft nativ in der IFS Cloud neben deren Lösungen für Enterprise Asset Management, Field Service Management, Enterprise Resource Planning und Supply Chain Management, ist aber auch mit Plattformen von Drittanbietern kompatibel. Das vereinfacht die Einführung für Unternehmen, die komplexe Multisystem-Umgebungen betreiben.

Kostspielige blinde Flecken in der Logistik überwinden

IFS.ai Logistics bietet vier Funktionsbereiche:

Eine KI-gesteuerte Transportplanung und Spediteurauswahl ersetzt manuelle Entscheidungen durch intelligente Optimierung über verschiedene Verkehrsträger, Etappen und Handelswege hinweg.

Die automatisierte Ausführung ohne manuellen Eingriff eliminiert Buchungsfehler und operative Gemeinkosten durch Echtzeit-Transparenz über die Sendungen und eine intelligente Ausnahmebehandlung.

Eine finanzabteilungstaugliche Frachtaudit-Engine validiert jede Rechnung auf Einzelpostenebene, nimmt eine automatisierte Kontierung auf Sachkonten vor, deckt Abrechnungsdiskrepanzen auf und verwaltet Streitfall-Workflows.

Eine Schicht für Netzwerkintelligenz und Simulation ermöglicht die kontinuierliche Modellierung von Was-wäre-wenn-Szenarien: von der Spediteurstrategie und Kostenprognose bis hin zur Emissionsplanung und Beschaffungskonsolidierung.

All diesen Funktionen liegt ein logistikspezifisches Datenmodell zugrunde, das fragmentierte Transportdaten standardisiert, harmonisiert und in einer einzigen Intelligenz-Schicht zusammenführt. Dadurch steht eine zentrale, ganzheitliche und vertrauenswürdige Quelle für Berichte, Prognosen und die kontinuierliche Optimierung des Netzwerks zur Verfügung.

IFS stellte IFS.ai Logistics auf der IFS Connect DACH 2026, die am 10. März in München stattfand, erstmals einer breiten Öffentlichkeit vor. Sie ist die erste Veranstaltung der weltweiten und ganzjährigen Connect-2026-Reihe von IFS, bei der Kunden und Partner des Unternehmens zusammenkommen, um die Einführung industrieller KI voranzutreiben.

Links:

Weitere Informationen und eine Demo gibt es hier.

IFS.ai Logistics ist ab sofort verfügbar. Bild: IFS

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