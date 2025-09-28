Easy-Laser integriert Tab-Ex 03 von Pepperl+Fuchs

Fehlausrichtungen an Pumpen und Motoren verursachen Vibrationen, Kosten und Stillstände. Easy-Laser setzt deshalb im XT550 Shaft Alignment System auf das eigensichere Tablet Tab-Ex 03 von Pepperl+Fuchs. Die robuste Lösung ist für Zone 1/21 zugelassen und unterstützt Wartungsteams weltweit bei präzisen Mess- und Dokumentationsprozessen.

In Ölraffinerien oder Chemieanlagen führt bereits eine minimale Fehlausrichtung zwischen Motor und Pumpe zu Axial- und Radialkräften, die Lager, Wellen und Kupplungen überlasten können. Was mit erhöhter Vibration oder Hitzeentwicklung beginnt, endet nicht selten in teuren Ausfällen. Laserbasierte Ausrichtungssysteme wie das XT550 ermöglichen eine präzise Messung auch unter beengten Bedingungen im Feld.

Zwei Lasereinheiten erfassen die Lage der rotierenden Achsen, während die zugehörige App Techniker durch Messen, Justieren und Nachmessen führt. Die Schäfte werden vorsichtig rotiert, um exakte Daten zu erzeugen – je nach Situation manuell oder mit Hilfsmotor.

Easy-Laser zählt zu den führenden Herstellern von Laserausrichtungssystemen und liefert jährlich rund 1.500 Systeme in mehr als 80 Länder. Der Einsatzbereich reicht von Energieerzeugung über Stahlwerke bis hin zu Wasser- und Chemiebetrieben.

Peter Sandström, Head of Product Management bei Easy-Laser, beschreibt den Einsatzbereich so: „Unsere Systeme sorgen dafür, dass rotierende Maschinen wie Pumpen oder Kompressoren präzise ausgerichtet sind – bei der Inbetriebnahme genauso wie im Rahmen regelmäßiger Wartungszyklen.“

Für Bereiche der Zone 1/21 sowie Division 1 sind Ex-zertifizierte Geräte Pflicht. Neben ATEX-Zulassung forderte Easy-Laser robuste Hardware mit großem, hellem Display, Handschuhtauglichkeit und langer Akkulaufzeit. „Gerade bei uns in Skandinavien gehören Kälte, Feuchtigkeit und Handschuhbedienung zur Arbeitsrealität“, betont Sandström.

Die Wahl fiel auf das Tab-Ex 03 von Pepperl+Fuchs, ein eigensicheres 8-Zoll-Tablet auf Basis des Samsung Galaxy Tab Active3. Es bietet einen austauschbaren Akku mit bis zu elf Stunden Laufzeit, hohe Displayhelligkeit sowie eine Bedienbarkeit unter anspruchsvollen Bedingungen.

Die XT Alignment App führt Nutzer durch den Prozess und speichert Messdaten inklusive Fotos der integrierten Kamera. Da viele Anlagen ohne WLAN betrieben werden, ist die stabile Bluetooth-Anbindung entscheidend. Tests in Pilotprojekten – unter anderem in einer skandinavischen Raffinerie – bestätigten die zuverlässige Verbindung sowie eine robuste Leistung unter Realbedingungen. Bild: Pepperl+Fuchs

