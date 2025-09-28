Viel mehr als „einfach nur Ausrichten“

Warum das XT770 über ein klassisches Wellenausrichtsystem hinausgeht

Wellenausrichtung ist in der Instandhaltung eine Pflichtaufgabe, wobei moderne Anlagen nach präziser Dokumentation, flexiblen Messmethoden und der Möglichkeit verlangen, auch geometrische und dynamische Effekte zu berücksichtigen.

Mit dem XT770 verfolgt Easy-Laser einen modularen Ansatz, der klassische Wellenausrichtung, geometrische Messungen und digitale Prozessunterstützung in einem System vereint.

Die zentrale Rolle spielt dabei die plattformunabhängige App, die das System deutlich über den Einsatz als reines Ausrichtgerät hinaus erweitert.

Mehr dazu im Fachbeitrag auf Seite 42 (M10) der B&I-Messezeitung zur maintenance Dortmund.

Durch die Kombination aus modularer Hardware, einer einheitlichen Softwareplattform und zahlreichen Erweiterungen ist das XT770 laut Hersteller mehr als ein klassisches Wellenausrichtsystem. Es verbindet Ausrichtung, geometrische Messung und digitale Dokumentation in einem durchgängigen Workflow und unterstützt damit sowohl die Instandhaltung als auch die präzise Maschineninstallation. Bild: Easy-Laser

