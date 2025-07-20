Effizient brikettieren mit Ruf

Ruf Maschinenbau präsentiert auf der EMO 2025 zwei Lösungen für die wirtschaftliche Brikettierung von Metallspänen. Ob mobil oder stationär – die Anlagen reduzieren Volumen, trennen Kühlschmierstoffe ab und ermöglichen einen energieeffizienten 24/7-Betrieb.

Ruf Maschinenbau zeigt auf der EMO in Halle 11, Stand A18 zwei passende Systeme für unterschiedliche Anforderungen: die kompakte Formika und die stationäre RUF 15.

Die mobile Brikettierpresse Formika eignet sich für kleine bis mittlere Spanvolumina und lässt sich direkt an Werkzeugmaschinen anschließen. Dank Rollen und einem Gesamtgewicht von nur 650 kg kann sie flexibel im Betrieb positioniert werden. Die platzsparende Anlage (ca. 1 Quadratmeter Stellfläche inkl. Schaltschrank) verarbeitet Stahlspäne mit 50 – 70 kg/h und Aluminiumspäne mit 20 – 30 kg/h.

Ein 2,2 kW-Motor erzeugt 1.300 kg/cm² Pressdruck – ausreichend, um auch Kühlschmierstoffe zuverlässig abzutrennen. Die daraus resultierende Restfeuchte der Briketts liegt bei rund drei Prozent.

Für mittlere Durchsätze eignet sich die Ruf 15, die speziell für Aluminium ausgelegt ist. Sie verarbeitet 400 – 500 kg/h und produziert rechteckige Briketts im Format 150 × 60 mm – das entspricht etwa 300 Stück pro Stunde. Der 15 kW-Hydraulikmotor ermöglicht Pressdrücke bis zu 1.700 kg/cm².

Links:

www.brikettieren.de

Späne fallen in jedem zerspanenden Betrieb an – ihr Recycling birgt erhebliches Einsparpotenzial. Brikettierte Späne lassen sich einfacher lagern, transportieren und vermarkten. Zudem können Kühlschmierstoffe zurückgewonnen werden. Bild: Ruf

Artikel per E-Mail versenden