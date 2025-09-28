Rückgewinnung statt Entsorgung

Schleifschlamm verursacht hohe Entsorgungskosten, enthält jedoch wertvolle Kühlschmierstoffe. Ruf Maschinenbau zeigt auf der deshalb auf der Fachmesse Grindinghub 2026 in der Zeit vom 05. bis 08. Mai 2026 in Stuttgart, wie sich diese Stoffe durch Brikettierung zurückgewinnen und Prozesse wirtschaftlicher gestalten lassen.

Bei Schleif- und Poliervorgängen entsteht Schleifschlamm aus Metallpartikeln, Korund und Kühlschmierstoffen (KSS). Dessen Entsorgung ist kostenintensiv, gleichzeitig gehen wertvolle Betriebsstoffe verloren.

Ruf Maschinenbau präsentiert auf der GrindingHub 2026 Lösungen zur Aufbereitung dieser Reststoffe. Ziel ist es, Kühlschmierstoffe zurückzugewinnen und den Materialkreislauf effizienter zu gestalten. Für die Verarbeitung von Schleifschlamm sind speziell ausgelegte Brikettierpressen erforderlich. Entscheidend sind verschleißfeste Komponenten sowie angepasste Hydrauliksysteme.

Ein zentrales Element ist ein KSS-Flansch, der den Feuchtegehalt des Materials vor dem Pressvorgang reduziert – von teils über 50 Prozent auf etwa 20 Prozent. Dies verbessert die Prozessstabilität und erhöht die Wirtschaftlichkeit. Die Investition kann sich dadurch innerhalb weniger Monate amortisieren.

Am Messestand wird unter anderem eine Brikettierpresse des Typs Ruf 4S gezeigt. Sie arbeitet mit einem spezifischen Pressdruck von 2300 kg/cm² und erreicht Durchsatzleistungen von 20 bis 80 kg/h bei Schleifschlamm.

Links:

www.brikettieren.de

Brikettierpressen ermöglichen die Rückgewinnung von Kühlschmierstoffen aus Schleifschlamm. Bild: Ruf

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