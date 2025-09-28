Effizient trocknen mit System

Mit der neuen Kältetrockner-Baureihe AR N bringt Elgi Compressors Europe eine kompakte, energieeffiziente Lösung für trockene, saubere Druckluft auf den Markt. Die Geräte decken Volumenströme von 34,2 bis 897 Kubikmeter in der Stunde ab und schützen Anlagen vor Korrosion, Schäden und Prozessstörungen.

Feuchtigkeit in der Druckluft kann gravierende Folgen haben: Kondensat fördert Korrosion in Rohrleitungen, schädigt Werkzeuge und beeinträchtigt die Produktqualität. Die neue AR N-Serie von Elgi wurde entwickelt, um diese Risiken dauerhaft zu minimieren. Durch ein zweistufiges Kühlsystem mit regenerativer Vorkühlung und einen Edelstahl-Wärmetauscher wird eine gleichmäßige, effiziente Feuchtigkeitsabscheidung erreicht.

Ein zentrales Merkmal der neuen Baureihe ist das verlustfreie Ablasssystem. „Der verlustfreie Automatikableiter vermeidet Druckluftverluste, wie sie bei herkömmlichen Systemen auftreten. In Verbindung mit dem umweltfreundlichen Kältemittel R513A steigern wir die Energieeffizienz und unterstützen zugleich die Nachhaltigkeitsziele unserer Kunden“, erklärt Niccolò Casini, Senior Director Produktmanagement Europa.

„Die Serie vereint moderne Technik wie ein zweistufiges Kühlsystem zur regenerativen Vorkühlung und einen korrosionsbeständigen Edelstahl-Wärmetauscher. Das servicefreundliche Design sorgt für maximale Verfügbarkeit bei minimalem Wartungsaufwand“, ergänzt er.

Neben dem automatischen Ablassventil und dem Edelstahl-Wärmetauscher verfügt die AR N-Serie über eine Taupunktanzeige sowie ein Heißgas-Bypassventil zur Stabilisierung des Taupunkts bei Teillast. Das Kältemittel R513A gilt als besonders umweltfreundlich und unterstützt die Energieeffizienz der Trockner.

Links:

www.elgi.com

Die kompakten Modelle bis 67,8 Kubikmeter in der Stunde lassen sich an der Wand montieren und sind ideal für Werkstätten oder kleine Produktionsstätten. Größere Varianten eignen sich für industrielle Anwendungen mit höheren Durchsatzanforderungen. Bild: Elgi

Artikel per E-Mail versenden