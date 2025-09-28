Von der Montage bis zur Lackierung

Elgi-Kompressoren steigern Leistung und Effizienz in der Fahrradproduktion von Bianchi

Bianchi, einer der ältesten Fahrradhersteller der Welt, setzt in Treviglio auf energieeffiziente Schraubenkompressoren der Elgi EG-Serie.

Die Systeme liefern saubere, trockene Druckluft für jede Produktionsstufe – von der Montage bis zur Lackierung – und tragen so zu höherer Produktivität und langfristigen Energieeinsparungen bei, wie ein Blick hinter die Kulissen zeigt.

Mehr dazu im Fachbeitrag auf Seite 21 der aktuellen B&I.

Links:

www.elgi.com/eu/de/

Zwei EG22V-Schraubenkompressoren sind bei Bianchi im Einsatz. Bedarfsspitzen deckt ein EG15V-Gerät ab. Bild: Elgi

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