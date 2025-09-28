Von der Montage bis zur Lackierung
Elgi-Kompressoren steigern Leistung und Effizienz in der Fahrradproduktion von Bianchi
Bianchi, einer der ältesten Fahrradhersteller der Welt, setzt in Treviglio auf energieeffiziente Schraubenkompressoren der Elgi EG-Serie.
Die Systeme liefern saubere, trockene Druckluft für jede Produktionsstufe – von der Montage bis zur Lackierung – und tragen so zu höherer Produktivität und langfristigen Energieeinsparungen bei, wie ein Blick hinter die Kulissen zeigt.
Mehr dazu im Fachbeitrag auf Seite 21 der aktuellen B&I.
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