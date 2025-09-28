Effiziente Druckluft für die Kunststoffproduktion

Kaeser Kompressoren präsentiert auf der K 2025 in Düsseldorf Lösungen für eine wirtschaftliche, vernetzte und nachhaltige Druckluftversorgung. Im Fokus stehen das 50-jährige Jubiläum des Sigma Profils, das Druckluftmanagement-System Sigma Air Manager 4.0 sowie kompakte und effiziente Anlagen für unterschiedliche Einsatzbereiche.

Seit einem halben Jahrhundert steht das Sigma Profil von Kaeser für Effizienz und Innovation in der Drucklufterzeugung. Die speziell entwickelten Rotoren liefern heute mehr Druckluft bei geringerem Energieverbrauch als je zuvor. Damit setzt das Unternehmen seine Erfolgsgeschichte fort – getreu dem Motto „Mehr Druckluft mit weniger Energie“.

Vernetzte Steuerung für maximale Effizienz

Mit dem Sigma Air Manager 4.0 (SAM 4.0) zeigt Kaeser, wie adaptives und vernetztes Druckluftmanagement zur Effizienzsteigerung beiträgt. Die maschinenübergreifende Steuerung koordiniert Kompressoren, Gebläse, Trockner und Filter im Verbund und ermöglicht durch das Kaeser Sigma Network ein umfassendes Monitoring und Energiemanagement. Vorausschauende Wartung hilft dabei, Ausfallzeiten zu vermeiden und die Betriebssicherheit zu erhöhen.

Kompakte Lösungen für begrenzten Platz

Die anschlussfertigen Drehkolbengebläse der Serie BBC mit Omega Profil sind mit Steuerung, Sensorik und EMV-konformer Ausstattung lieferbar. Sie reduzieren Planungs- und Installationsaufwand und überzeugen durch Zuverlässigkeit und Energieeffizienz.

Für Anwendungen mit wenig Platz bietet Kaeser außerdem die all-in-one Druckluftstation Aircenter mit dem fluidgekühlten Schraubenkompressor SM 13, Kältetrockner und Druckluftbehälter.

Druckluft-as-a-Service

Mit dem Contracting-Modell Sigma Air Utility bietet Kaeser eine Dienstleistung nach dem Prinzip „Druckluft-as-a-Service“. Der Kunde bezieht nur die tatsächlich verbrauchte Druckluft und profitiert von einer energieeffizienten, zuverlässigen Versorgung, ohne eigene Investitionen tätigen zu müssen. Die Kosten werden zu variablen Betriebsausgaben, die sofort steuerlich absetzbar sind.

Besucher der K 2025 können sich in Halle 11, Stand H65 über die aktuellen Lösungen von Kaeser informieren – von der energieeffizienten Drucklufterzeugung bis hin zu digitalen Konzepten für Industrie 4.0. Bild: Kaeser

