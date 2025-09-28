Steigtechnik passend zur Aufgabe

Ob Kommissionierung, Wartung oder Anlagenbedienung: In Lager- und Logistikbereichen müssen Beschäftigte regelmäßig sicher in der Höhe arbeiten. Krause bietet dafür ein breites Spektrum an Steigtechnik – von Leitern und Tritten über Plattformen bis hin zu Überstiegen und Sonderkonstruktionen.

In Lagern kommen Steigtechniklösungen täglich zum Einsatz – etwa beim Zugriff auf höhere Regalebenen, bei Sichtkontrollen oder bei Wartungsarbeiten an Förder- und Verpackungsanlagen. Die Anforderungen unterscheiden sich dabei je nach Tätigkeit deutlich. Während für kurze Kontrollgänge häufig einfache Lösungen ausreichen, sind für wiederkehrende Arbeiten oft Podest- oder Plattformsysteme die bessere Wahl.

Bei der Auswahl geeigneter Arbeitsmittel spielen die Vorgaben der Betriebssicherheitsverordnung, der TRBS 2121 Teil 2 sowie der DGUV Information 208-016 eine wichtige Rolle. Sie fordern eine Gefährdungsbeurteilung und die Auswahl eines zur jeweiligen Tätigkeit passenden Arbeitsmittels.

Für regelmäßige Zugriffe auf höhere Regalebenen können fahrbare Podestleitern oder Regalleitern Vorteile gegenüber klassischen Anlegeleitern bieten. Sie verbessern den Stand, erleichtern die Handhabung von Waren und reduzieren den Aufwand beim Umsetzen der Arbeitsmittel. Krause bietet hierfür sowohl einhängbare Regalleitern als auch fahrbare Systeme mit Schienenführung an. Sie sollen einen sicheren und schnellen Zugang zu unterschiedlichen Regalebenen ermöglichen.

Überstiege für sichere Verkehrswege

In modernen Logistikzentren unterbrechen Förderbänder und Transportanlagen häufig die Laufwege der Beschäftigten. Überstiege schaffen hier definierte Verkehrswege und können dazu beitragen, Umwege oder unsichere Abkürzungen zu vermeiden.

Je nach Anwendung kommen stationäre oder fahrbare Ausführungen zum Einsatz. Mit rutschhemmenden Stufen, ausreichend großen Plattformen und Geländern lassen sich Arbeitswege sicherer gestalten und potenzielle Stolper-, Absturz- oder Quetschgefahren reduzieren.

Individuelle Lösungen für Wartung und Instandhaltung

Standardprodukte stoßen bei komplexen Anlagen oder besonderen Platzverhältnissen schnell an ihre Grenzen. Für solche Anwendungen entwickelt Krause kundenspezifische Arbeitsplattformen, Zugänge und Podestanlagen.

Vor allem bei Wartungsarbeiten an Maschinen, Förderanlagen oder Fahrzeugen können individuell angepasste Lösungen die Arbeitssicherheit erhöhen. Gleichzeitig lassen sich Wartungspunkte schneller erreichen, was Stillstandzeiten reduzieren kann.

Prüfung und Schulung im Fokus

Neben der Auswahl geeigneter Arbeitsmittel sind regelmäßige Prüfungen ein wesentlicher Bestandteil des sicheren Betriebs. Umfang und Intervalle richten sich nach Nutzungshäufigkeit, Einsatzbedingungen und den Ergebnissen der Gefährdungsbeurteilung.

Krause unterstützt Unternehmen dabei mit Schulungen für Befähigte Personen sowie mit Prüfangeboten vor Ort. Ergänzend kann die digitale Lösung wosatec die Verwaltung von Arbeitsmitteln, Prüffristen und Dokumentationen unterstützen.

Links:

www.krause-systems.de

Steigtechnik beeinflusst nicht nur die Arbeitssicherheit, sondern auch Ergonomie, Wartungsfreundlichkeit und Prozessabläufe. Entscheidend ist dabei die Auswahl einer Lösung, die zur jeweiligen Aufgabe passt und sich in bestehende Arbeitsprozesse integrieren lässt. So können Arbeitsschutz und Produktivität gleichermaßen profitieren. Bild: Krause

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