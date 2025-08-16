EMO Innovation Stage …

… präsentiert Zukunftstrends der Fertigungstechnik

Die EMO Hannover 2025 widmet sich auf der Innovation Stage den großen Fragen der industriellen Fertigung. Vom 22. bis 26. September präsentieren Expertinnen und Experten aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik neue Technologien, Strategien und Perspektiven – mit einem klaren Fokus auf den Einsatz von Künstlicher Intelligenz.

Ein Highlight sind die P.O.P. Talks – kurze Impulsvorträge mit anschließender Diskussion. Internationale Expertinnen und Experten beleuchten die Chancen und Risiken von KI in der Fertigung.

Diskutiert werden aktuelle Trends, der Einsatz KI-gestützter Robotik, die Bedeutung offener Datenräume und Fragen des Datenschutzes. Sascha Lobo hinterfragt zudem kritisch, ob KI für die Industrie eher Wachstumsmotor oder Bedrohung ist.

Neben den P.O.P. Talks gibt es Vorträge prominenter Persönlichkeiten wie Stephen Hooper von Autodesk und Julia Jäkel, ehemalige Vorstandsvorsitzende von Gruner+Jahr. Ergänzend stellen Aussteller täglich von 10 bis 17 Uhr ihre Innovationen vor. Die Themen reichen von Automatisierung und additiver Fertigung bis zu Kühlschmierstoffen, Messtechnik und Ersatzteilbeschaffung.

Die zentrale Plattform in Halle 12, Stand A60, bietet während der gesamten Messe Einblicke in technische Trends und unternehmerische Ansätze. Bild: VDW

