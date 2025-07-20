EMO: Weiss zeigt Spindel-Innovationen

Auf der EMO 2025 (22. bis 26.09 in Hannover) präsentiert Weiss Spindeltechnologie, ein Geschäftsbereich der Innomotics GmbH, neue Entwicklungen, Kooperationen und Technologien. Zu den Highlights zählen ein hochpräziser Fräsroboter, ein dämpfungsoptimiertes Spindeldesign sowie das Sensorsystem IDEA-4S für die Prozessüberwachung.

Ein Schwerpunkt des Messeauftritts ist ein gemeinsam mit Autonox Robotics, Siemens und dem Fraunhofer IFAM entwickelter 6-Achs-Fräsroboter. Ausgestattet mit einer kompakten Hochleistungs-Frässpindel von Weiss soll er Bearbeitungsgenauigkeiten erreichen, die bislang mit Robotern nicht realisierbar waren. Das System eignet sich besonders für harte und anspruchsvolle Materialien.

Weiss gewährt zudem Einblicke in ein aktuelles Entwicklungsprojekt: ein auf Dämpfung optimiertes Spindeldesign. Ziel ist es, degeneratives Rattern während der Bearbeitung zu vermeiden und so höhere Fräsleistungen im Vergleich zu konventioneller Technik zu ermöglichen. Fachberater erläutern am Messestand die technischen Hintergründe und Potenziale.

In einer technologischen Partnerschaft mit GMN kombiniert Weiss Spindellösungen mit individuell anpassbarer Sensorik. Das GMN-System IDEA-4S erlaubt die Prozessüberwachung und intelligente Vernetzung. Besucher können die Technologie sowohl am GMN-Stand als auch per Live-Übertragung auf dem Weiss-Stand erleben.

Neben einer neuen modularen 2SP2-50 Motorspindel mit HSK-A100 und optionaler Wellenklemmung zeigt der Weiss am Stand auch, worauf es bei der Überholung von Spindeleinheiten ankommt. Damit unterstreicht das Unternehmen die wachsende Bedeutung der Instandsetzung für Anlagenverfügbarkeit und Nachhaltigkeit.

Links:

www.weiss-spindle.com

Hochpräziser 6-Achs-Fräsroboter mit Weiss-Spindel, zu sehen auf der EMO 2025. Bild: Weiss

Artikel per E-Mail versenden