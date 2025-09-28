Retrofit bewegt die Branche

Die Wiederaufarbeitung von Bestandsmaschinen ist ein Thema, das auch auf der EMO 2025, die vom 22. bis 26. September in Hannover stattfand, eine wichtige Rolle spielte. Denn neben Automatisierung, künstlicher Intelligenz und Digitalisierung war Nachhaltigkeit eines der drei Fokusthemen der Weltleitmesse für Produktionstechnologie.

„Wenn wir über Retrofit sprechen, dann geht es für uns darum, einer Werkzeugmaschine ein zweites Leben einzuhauchen, das genauso lange dauert wie das erste“, betont Ralf Glatzeder, Leiter der Abteilung Reman bei Liebherr-Verzahntechnik in Kempten. Reman steht bei Liebherr für Remanufacturing, eine vollständige Aufarbeitung einer Maschine auf das Niveau eines Neugerätes. In diese Richtung geht auch das Retrofitting, bei dem eine Bestandsmaschine mit neuen Technologien und Komponenten aufgerüstet wird.

Retrofit zahlt sich mehrfach aus

Retrofit ist weit mehr als eine nur kostengünstige Alternative zum Neukauf. Vielmehr geht es dabei um eine strategische Investition in die Zukunftsfähigkeit gerade der Unternehmen aus der Werkzeugmaschinenindustrie, die in der aktuell herausfordernden konjunkturellen Situation unter Druck stehen und Investitionen insofern eher zurückhaltend tätigen.

Anstatt komplette Neumaschinen anzuschaffen, lassen sich zentrale Komponenten wie zum Beispiel CNC-Steuerungen, Antriebe, Sensorik oder Industrie-4.0-fähige Schnittstellen modernisieren. Das erhöht die Präzision, Prozessstabilität sowie Produktivität und eröffnet den Zugang zu digitalen Services wie Zustandsüberwachung oder vernetzter Produktionssteuerung.

Auch in Sachen Energieeffizienz und Nachhaltigkeit zahlt sich Retrofit aus: Der Austausch alter Antriebe und Motoren senkt den Verbrauch spürbar und reduziert damit sowohl Betriebskosten als auch den CO2-Ausstoß. Zugleich werden wertvolle Ressourcen geschont, da vorhandene Maschinen weiter genutzt und nicht durch komplette Neuanlagen ersetzt werden müssen. Hinzu kommt die Anpassung an aktuelle Sicherheitsstandards und Maschinenrichtlinien, die nicht nur rechtliche Vorgaben erfüllt, sondern auch den Schutz der Mitarbeiter verbessert.

Wirtschaftlich betrachtet verschafft Retrofit Unternehmen gleich mehrere Vorteile. Die Investitionen dafür bleiben Reman-Abteilungsleiter Glatzeder zufolge je nach Situation mit einem Kostenvorteil von einem guten Drittel oder sogar mehr deutlich unter dem Niveau einer Neuanschaffung. Zudem ließen sich Stillstandzeiten durch die meist kürzere Nachrüstphase erheblich reduzieren, und die Amortisationszeit verkürze sich spürbar. In einer Zeit globaler Lieferkettenprobleme und wirtschaftlicher Unsicherheiten sorgt Retrofit so auch für höhere Planungssicherheit.

Damit verbindet Retrofit technische Leistungssteigerung mit ökonomischer Vernunft sowie ökologischer Verantwortung und einem klaren Nachhaltigkeitsbeitrag. Es ist ein Instrument, das Unternehmen hilft, ihre Wettbewerbsfähigkeit auch in schwierigen Zeiten zu sichern und die Weichen für eine zukunftsfähige Produktion zu stellen.

Liebherr-Verzahntechnik: Gebrauchte Maschinen wie neu

Ähnlich sieht man das auch bei Liebherr-Verzahntechnik, einem Hersteller von Werkzeugmaschinen und Automationslösungen für die wirtschaftliche Produktion von Verzahnungen. Für das global aufgestellte Unternehmen hatte die EMO wegen ihrer hohen Internationalität eine überragende Bedeutung. „Wir erreichen dort alle wichtigen Ansprechpartner, erläutert Glatzeder. „Das breite Besucherspektrum, das sich aus großen, aber eben auch vielen kleineren Unternehmen rekrutiert, ist gerade für das Thema Retrofit sehr attraktiv.“

Kunden mit älteren Maschinen haben bei Liebherr-Verzahntechnik unterschiedliche Möglichkeiten. Sie können ihre in die Jahre gekommene, aber noch gute Dienste leistende Maschine generalüberholen oder reparieren lassen. Bei einer umfangreichen Überholung reinigen die Reman-Spezialisten alle Grundkomponenten, vermessen und bearbeiten sie nach. Alle Verschleißteile, Dichtungen, Antriebe und Motoren wechseln sie aus. Nur der Guss und das Gehäuse der Maschine bleibt bestehen, wird aber optisch aufbereitet.

Eine weitere Option ist daneben der Kauf einer neuwertig aufbereiteten anderen Gebrauchtmaschine. „Wobei der Begriff ‚gebraucht‘ im Grunde irreführend ist“, fügt Glatzeder hinzu. „Denn die Maschinen aus unserem Reman-Programm sind bei Auslieferung grundsätzlich auf dem aktuellen Stand in Herstellerqualität und erhalten eine neue Garantie.“ Dabei orientiere sich Liebherr-Verzahntechnik immer am neuesten technologischen Level und berücksichtige inzwischen verfügbare Innovationen. Insofern seien die im Schnitt 20 bis 25 Jahre alten Maschinen nach der Aufbereitung und Erneuerung quasi auf dem Stand der Neumaschinen.

Kapp Niles: Retrofit als doppelte Chance – produktiver und nachhaltiger

Für den EMO-Aussteller Kapp Niles aus Coburg, Anbieter von Werkzeugmaschinen und Lösungen rund um die Feinbearbeitung von Verzahnungen und Profilen, gehört die Modernisierung von etlichen Maschinenbaureihen ebenfalls zum Portfolio. Da jede Schleifmaschine einem betriebsbedingten Verschleiß unterliegt, ist es das Ziel, den Ausfall kritischer Bauteile und im Extremfall den Stillstand der gesamten Schleifmaschine rechtzeitig zu vermeiden. Dafür bietet Kapp Niles zwei Lösungen an. Während bei „KN Recontrol“ ein vollumfängliches Steuerungsupgrade erfolgt, beinhaltet „KN Retrofit“ darüber hinaus eine komplette mechanische Überholung.

„Ein Kapp Niles Maschinenretrofit bietet eine wirtschaftliche und zugleich ressourcenschonende Alternative zu einer Neuanschaffung“, bestätigt auch Andreas Paatz, Leiter Bereich Service/Werkzeuge/Digitalisierung bei Kapp Niles. Gleichzeitig werde die Ersatzteilverfügbarkeit durch die Erneuerung von Komponenten wiederhergestellt. Und die Maschinen seien für die Erfassung von Prozess- und Maschinendaten im Sinne von Industrie 4.0 vorbereitet.

Der entscheidende Vorteil einer direkt durch Kapp Niles und nicht durch einen Drittanbieter durchgeführten Modernisierung liege in der engen Verzahnung von Maschinenbau und Software. Weiterentwicklungen aus aktuellen Maschinenbaureihen könnten so einfließen, Ausstattungen und Funktionen erweitert, die Maschinendokumentation erneuert und die Ausfallzeiten während der Modernisierung auf ein Minimum reduziert werden.

So erhielten Kunden nicht nur technisch hochmoderne, sondern auch langfristig wirtschaftlich verlässliche Maschinen. „Und durch die Verlängerung der Lebensdauer von Maschinen sowie die Wiederverwendung von Komponenten wird die Kreislaufwirtschaft gestärkt“, ergänzt Paatz. „Dies trägt zu einer nachhaltigen Wirtschaftsweise bei, die auf Wiederverwertung und Ressourcenschonung setzt.“

Waldrich Coburg setzt seit vielen Jahren auf Retrofit

Auch Waldrich Coburg bietet bereits seit Jahrzehnten erfolgreich Retrofit-Lösungen an, die rund 10 Prozent des Umsatzes ausmachen. „Dieser Bereich ist für uns elementarer Bestandteil unseres Dienstleistungs- und Servicegeschäfts“, betont Dr. Tobias Abeln, CTO bei Waldrich Coburg. Ohnehin seien die Maschinen durch hydrostatische Führungen nahezu verschleißfrei und für eine Lebensdauer von mehreren Jahrzehnten prädestiniert. Insofern sei das die ideale Basis für eine weitere Verlängerung der Laufzeit.

Mit den Retrofit-Maßnahmen erreiche das Unternehmen bei den alten Maschinen eine Effizienzsteigerung durch Automatisierungen, Steuerungsmodernisierungen und höhere Dynamik. Zudem gelinge es, die Funktionalität und Flexibilität durch die Implementierung von neuen Bearbeitungstechnologien wie Drehen, Verzahnen oder HSC-Fräsen zu erweitern.

Auch Qualitätsverbesserungen, verbesserte Bedienbarkeit und höhere Sicherheit erziele man dank des Retrofits. Gleichzeitig komme es zu einer Verbesserung der Kosteneffizienz durch geringeren Energie- und Wartungsaufwand sowie verkürzte Bearbeitungs- und Ausfallzeiten. Auch durch die Beibehaltung des Aufstellortes und Fundaments sowie der Kernkomponenten seien deutlich geringere Investitionskosten und ein erheblich niedrigerer CO₂-Fußabdruck möglich.

„So bleiben Maschinen, die seit über 20 Jahren im Einsatz sind, wirtschaftlich wettbewerbsfähig“, unterstreicht auch Abeln. „Insofern unterstützen wir unsere Kunden, ihre Fertigungsprozesse nachhaltig für die Zukunft aufzustellen.“

Von der Reparaturlösung zum strategischen Erfolgsmodell

Auch wenn auf der EMO Hannover neue Technologien und Innovationen im Vordergrund standen, war und ist Retrofit bei einigen Ausstellern und Fachbesuchern ein wichtiges Thema. Denn dabei geht es längst um mehr als nur die Instandsetzung bestehender Anlagen. Es ist ein Weg, Maschinen technologisch auf ein Niveau zu bringen, das mit Neuanlagen konkurrieren kann – und das bei deutlich geringeren Investitionskosten.

Unternehmen sichern sich damit ihre Wettbewerbsfähigkeit, ohne auf die Performance modernster Technologien verzichten zu müssen. Dies und die damit einhergehenden ökologischen Vorteile sind klare Pluspunkte für ein Retrofit.

Autor: Christian Mannigel, Fachjournalist, Handeloh

Andreas Paatz, bei Kapp Niles Leiter Bereich Service/Werkzeuge/Digitalisierung, betont, dass „die Kunden durch ein Retrofit nicht nur technisch hochmoderne, sondern auch wirtschaftlich verlässliche Maschinen erhalten“. Bild: Kapp Niles

