Endress+Hauser stärkt den Bereich der Analytik

Endress+Hauser erweitert sein Portfolio in der Prozessanalytik durch die Übernahme der Sopat GmbH inklusive der Tochter Parsum. Die optischen Inline-Systeme zur Partikelanalyse ergänzen das Angebot um Echtzeit-Messtechnik für Flüssigkeiten, Feststoffe und Granulate und stärken das Prozessverständnis in industriellen Anwendungen.

Endress+Hauser übernimmt den deutschen Spezialisten für Inline-Prozessmesstechnik Sopat sowie dessen Tochtergesellschaft Parsum. Beide Unternehmen werden in das Kompetenzzentrum für Flüssigkeitsanalyse von Endress+Hauser in Gerlingen integriert. Die Mitarbeitenden an den Standorten Berlin und Chemnitz werden übernommen.

„Die von Sopat entwickelten Systeme zur Partikelcharakterisierung erweitern unser bisheriges Angebot um einen strategisch wichtigen Baustein für unsere Kernindustrien“, sagt Dr. Thomas Buer, Geschäftsführer von Endress+Hauser Liquid Analysis.

Die Systeme basieren auf einer bildgebenden, foto-optischen Inline-Technologie. Sie erfassen Partikel, Tropfen und Blasen direkt im laufenden Prozess und messen Größe sowie Form ohne Probenahme oder Verdünnung. Das ermöglicht eine präzisere Prozessüberwachung und schnellere Reaktionen bei Abweichungen.

Parsum ergänzt das Portfolio mit laserbasierter Inline-Partikelgrößenanalyse. Das faseroptische Ortsfilter-Verfahren eignet sich insbesondere für Feststoffe, Pulver und Granulate und liefert zusätzlich Informationen zu Geschwindigkeitsverteilungen.

Links:

www.endress.com

Die Übernahme erfolgte mit Wirkung zum 1. Januar 2026. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Die Sopat-Gründer Jörn Emmerich und Dr. Sebastian Maaß bleiben weiterhin Teil der Geschäftsführung. Bild: Endress+Hauser

