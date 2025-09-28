Messtechnik wird zum Schlüsselfaktor

Hydrometallurgie im Batterierecycling: Ein Blick hinter die Kulissen

Europa will kritische Rohstoffe im Kreislauf führen und die Rückgewinnung aus Lithium-Ionen-Akkus systematisch ausbauen. Doch hohe Recyclingquoten entstehen nicht durch Regulierung allein, sie entstehen, wenn es sich lohnt. Entscheidend dafür ist die hydrometallurgische Aufarbeitung der Schwarzmasse und ihre präzise Überwachung.

Mehr dazu im Fachbeitrag auf Seite 20 der aktuellen B&I.

Links:

www.de.endress.com

Hydrometallurgie gewinnt beim Batterierecycling an Bedeutung. Entscheidend ist dabei die Aufarbeitung der Schwarzmasse aus der mechanischen Vorbehandlung von Altbatterien. Bild: Endress+Hauser

Artikel per E-Mail versenden