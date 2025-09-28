Präzision für Abwasser und Trinkwasser

Gesetzliche Vorgaben und verschärfte Umweltstandards erhöhen den Modernisierungsdruck in der Wasser- und Abwasserwirtschaft. Auf der IFAT 2026 präsentiert Endress+Hauser Lösungen, die präzise Prozessdaten liefern, Grenzwerte überwachen und Energieeffizienz sowie Ressourcenschutz unterstützen.

Mit der novellierten Kommunalen Abwasserrichtlinie (KARL) steigen die Anforderungen an Kläranlagen deutlich. Stickstoff- und Phosphorgrenzwerte werden verschärft, Spurenstoffe sollen reduziert werden. „Nur wenn Nährstoffe und Mikroschadstoffe zuverlässig erfasst werden, können Gewässer geschützt und Wasserressourcen langfristig gesichert werden“, sagt Christian Gutknecht, Industry Manager bei Endress+Hauser Deutschland.

Endress+Hauser zeigt auf der IFAT das Spektrometer Memosens Wave CAS80E zur Echtzeitmessung von Nitrat, Trübung, TOCeq oder SAK254 sowie den Wischer CYR51, der stabile Messwerte bei minimalem Wartungsaufwand liefert.

Die Überwachung von Regenüberlaufbecken rückt durch zunehmende Starkregenereignisse in den Fokus. Mit dem Radarsensor Micropilot FMR20B und der Steuereinheit FlexView FMA90 lassen sich Füllstände kontinuierlich messen und intuitiv steuern.

Auch die Energieeffizienz von Kläranlagen gewinnt an Bedeutung. „Echtzeitmesswerte schaffen Transparenz im Prozess und eröffnen konkrete Einsparpotenziale“, erklärt Gutknecht. „Energie- und Chemikalieneinsatz werden reduziert, gleichzeitig sinken durch einen höheren Trockensubstanzgehalt im Schlamm die Transport- und Entsorgungskosten.“

Am Messestand präsentiert Endress+Hauser u. a. das Inline-Feststoffgehaltsmessgerät Proline Teqwave MW 300 und das magnetisch induktive Durchflussmessgerät Proline Promag W 400. Neu vorgestellt wird die ionensensitive Sonde CAS41E Memosens ISE zur schnellen Ammonium- und Nitratmessung.

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Echtzeitmesswerte schaffen Transparenz im Prozess und eröffnen konkrete Einsparpotenziale. Bild: Endress+Hauser

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