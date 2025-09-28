Schutz für Batteriespeicher

Bormann & Neupert by BS&B erweitert sein Angebot für stationäre Batteriespeicher um Explosionsschutzlösungen. Die neue Produktfamilie BESS-Saf kombiniert Explosionsdruckentlastung, Gasüberwachung und aktive Belüftungssysteme, um Risiken durch thermisches Durchgehen von Lithium-Ionen-Batterien zu reduzieren. Die neue Produktfamilie stellt das Unternehmen vom 23. bis 25. Juni 2026 auf der ees Europe in München vor. Besucher können sich am Stand 475 in Halle B2 über die verschiedenen Ausführungen und Einsatzmöglichkeiten informieren.

Stationäre Batteriespeicher (Battery Energy Storage Systems, BESS) gewinnen mit dem Ausbau erneuerbarer Energien zunehmend an Bedeutung. Gleichzeitig steigen die Anforderungen an die Sicherheit der Anlagen. Kommt es bei Lithium-Ionen-Batterien zu einem thermischen Durchgehen, können brennbare Gase wie Wasserstoff freigesetzt werden. Dadurch erhöht sich das Risiko von Verpuffungen oder Detonationen innerhalb der Gehäuse.

Für solche Anwendungen hat Bormann & Neupert by BS&B die neue Produktfamilie BESS-Saf entwickelt. Das Portfolio umfasst Gasüberwachungssysteme, aktive Belüftungssysteme sowie Lösungen zur Explosionsdruckentlastung. Die Komponenten sind speziell auf die Anforderungen von Batteriespeichergehäusen ausgelegt und erfüllen laut Hersteller relevante Normen und Standards wie NFPA 855, NFPA 70, NFPA 68 und UL 9540A.

Im Mittelpunkt der Produktreihe steht die Explosionsdruckentlastung VSP-A. Die Konstruktion öffnet sich bei einer Explosion bereits bei niedrigen Ansprechdrücken ab 22 Millibar und leitet den Überdruck kontrolliert in einen sicheren Bereich ab.

Zusätzlich ermöglicht eine gasdurchlässige PTFE-Membran einen permanenten Druckausgleich innerhalb des Gehäuses. Optional sind die Systeme unter anderem mit Wärmedämmung, Burst-Alert-Sensoren oder flammendurchschlagsicheren Ausführungen erhältlich.

Ergänzend bietet das Unternehmen das aktive Belüftungssystem VSP-AVS an. Das System überwacht kontinuierlich die Gaskonzentration im Gehäuse. Werden definierte Grenzwerte überschritten, startet automatisch eine kontrollierte Entlüftung, bevor sich eine zündfähige Atmosphäre bilden kann.

Nach Angaben des Herstellers vereint das System Sensorik, Steuerung, Aktuatorik und Sicherheitseinrichtungen in einer kompakten Einheit.

Links:

www.bormann-neupertbsb.de

Die Produktfamilie BESS-Saf umfasst Lösungen zur Gasüberwachung, aktiven Belüftung und Explosionsdruckentlastung für stationäre Batteriespeicher. Bild: Bormann & Neupert by BS&B

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