Exzenterhebel aus Edelstahl A4

Kipp erweitert sein Portfolio um Exzenterhebel aus hochwertigem Edelstahl A4. Die Hebel bieten hohe Korrosionsbeständigkeit und zuverlässige Funktion in anspruchsvollen Umgebungen wie Chemie, Schiffbau oder Lebensmitteltechnik. Sie ermöglichen schnelles, drehmomentfreies Spannen bei minimalem Verschleiß.

Exzenterhebel fixieren Werkstücke ohne Drehmoment am Bauteil. Die Spannkraft wird über den Exzenter am Griffhebel erzeugt, die Druckscheibe wird linear auf die Spannfläche gedrückt. Das schont empfindliche Oberflächen und ermöglicht schnelles Fixieren und Lösen ohne zusätzliches Werkzeug.

Dank exzentrischer Lagerung bleibt die Spannwirkung konstant über viele Zyklen. Die variable Kraftübersetzung erlaubt Anpassungen an verschiedene Anwendungen. Die kompakte Bauweise erleichtert den Einsatz auch in beengten Einbausituationen; Wartung und Austausch sind einfach möglich.

Die neuen Hebel gibt es mit Innen- und Außengewinde von M3 bis M10 sowie INCH-Gewinden von 6-32 bis 3/8-16. Für den Griffhebel stehen zwei Oberflächen zur Wahl: „elektrolytisch poliert“ oder „gestrahlt“. Sie ergänzen die bestehenden Edelstahlfamilien K2121, K2126, K0645 und K0647.

Links:

https://www.kippwerk.de/de/exzenterhebel-a4

Die neuen Exzenterhebel sind auf Umgebungen ausgelegt, in denen herkömmlicher Edelstahl an seine Grenzen stößt. Edelstahl A4 ist korrosions- und säurebeständig, auch gegenüber Salzwasser, und kaum magnetisch – ideal für chemische Industrie, Schiffbau, Offshore- und Food-Bereiche sowie Pharma und Medizintechnik. Bild: Kipp, AdobeStock 968321373

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