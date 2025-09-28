Vielseitigkeit als Systemprinzip

Kipp stellt neue Kategorie „Lagerführungsrollen“ vor

Mit der neuen Produktkategorie der Lagerführungsrollen erweitert Kipp nun sein Programm um 104 Artikel in 9 Produktfamilien. Das Programm deckt ein breites Einsatzspektrum ab. Zur Auswahl stehen zylindrische, konkave, konvexe und Y-förmige Laufkonturen sowie Ausführungen mit einseitigem oder beidseitigem Flansch. Diese vielfältigen Varianten ermöglichen die Anpassung an unterschiedliche Führungssysteme und Konstruktionsvorgaben. Passende Befestigungsbolzen aus brüniertem Stahl oder Edelstahl ergänzen das System.

Die Führungsrollen sind mit unterschiedlichen Laufbelägen erhältlich, die je nach Werkstoffart spezifische Vorteile bieten. Für präzise und geräuscharme Anwendungen steht der technische Thermoplast POM (weiß, Durchmesser 20 bis 35 mm) zur Verfügung – wahlweise mit oder ohne Befestigungsbolzen oder Außengewinde. Der Werkstoff überzeugt durch exakte Maßhaltigkeit, geringe Reibung und hohe chemische Beständigkeit und eignet sich damit ideal für den Einsatz in automatisierten Anlagen.

Führungsrollen aus Polyurethan (PUR, dunkelbraun, Durchmesser 20 bis 60 mm) kommen dort zum Einsatz, wo ein besonders ruhiger Lauf und der Schutz empfindlicher Laufbahnen gefragt sind. PUR dämpft Schwingungen, absorbiert Stöße und trägt zu einem leisen Betrieb bei – perfekt für lärmsensible Umgebungen und Anwendungen mit wechselnden Belastungen.

Für hohe Traglasten und anspruchsvolle Einsatzbedingungen bieten sich Führungsrollen aus vernickeltem Stahl (Durchmesser 30 bis 70 mm) an. Diese Ausführung, ebenfalls ohne Befestigungsbolzen erhältlich, überzeugt durch hohe Formstabilität, Korrosionsbeständigkeit und Belastbarkeit. Während POM und PUR direkt auf das Kugellager aufgespritzt werden, ist der Stahlbelag mit einem Sicherungsring befestigt. Für besonders hohe Belastungen sind Ausführungen mit zwei Kugellagern auf Anfrage verfügbar.

Führungsrollen sind entscheidende Komponenten industrieller Anlagen. Sie tragen, führen und stabilisieren Lasten – oft über viele Jahre. Bild: Kipp

