Neue Größen bei Handrädern von Kipp

Kipp erweitert sein Programm an Aluminium-Handrädern um zusätzliche Größen und Varianten. Die neuen Scheiben- und Speichenhandräder verbinden geringes Gewicht mit hoher Stabilität, angenehmer Haptik und sicherer Bedienung – ideal für den Einsatz im Maschinen- und Anlagenbau sowie in der Prozessindustrie.

Aluminium als Werkstoff bietet klare Vorteile: geringes Gewicht, hohe Stabilität und eine robuste Oberfläche, die auch unter anspruchsvollen Bedingungen überzeugt. Für Anwender bedeutet das Handräder, die sich leicht und sicher bedienen lassen und langfristig zuverlässig bleiben.

Scheibenhandräder (K1520, K1521, K1522) verfügen über eine geschlossene Bauform, die das Bedienpersonal schützt, da keine Zwischenräume entstehen, in denen Finger eingeklemmt werden könnten. Zudem sind sie unempfindlich gegenüber Staub und Schmutz und werden häufig in Fördertechnik oder Verpackungsmaschinen eingesetzt.

Speichenhandräder (K1523, K1524, K1525) sind offener gestaltet und damit leichter. Sie kommen überall dort zum Einsatz, wo Gewichtseinsparung und funktionales Design im Vordergrund stehen – etwa im klassischen Maschinen- oder Anlagenbau.

Alle Handräder sind aus Aluminium gefertigt, wahlweise schwarz oder silber pulverbeschichtet und korrosionsbeständig. Neu hinzugekommen sind Scheibenhandräder mit 140, 160 und 200 Millimetern Durchmesser sowie 2-Speichenhandräder in 140 und 200 Millimetern.

Je nach Anwendung sind sie ohne Griff, mit drehbarem oder umlegbarem Zylindergriff erhältlich. Zudem stehen Ausführungen mit Passbohrung oder zusätzlicher Nabennut zur Verfügung.

Links:

www.kippwerk.de/de/speichenhandraeder-aluminium

Mit der Sortimentserweiterung schafft Kipp zusätzliche Auswahlmöglichkeiten für Konstrukteure und Anwender. Je nach Einsatzbereich lässt sich so noch gezielter das passende Handrad auswählen – für ergonomische, sichere und langlebige Lösungen im industriellen Umfeld. Bild: Kipp

