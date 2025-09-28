Facility-Service-Markt 2025: 68,7 Mrd. Euro Volumen

Der deutsche Facility-Service-Markt ist 2025 trotz schwieriger Konjunktur auf 68,7 Milliarden Euro gewachsen — ein Plus von 2,7 Prozent. Das zeigt die neue Lünendonk-Studie, für die 76 Unternehmen analysiert wurden.

Der Markt wächst, aber ungleichmäßig: Die 76 analysierten Unternehmen steigerten ihren Umsatz im Schnitt um 6,2 Prozent. Besonders dynamisch entwickelten sich technische Service-Provider mit einem Plus von 9,6 Prozent. Bis 2030 erwarten die befragten Unternehmen jährliche Umsatzzuwächse zwischen 6,1 und 6,4 Prozent. Als Wachstumstreiber gelten neue gesetzliche Anforderungen an den Immobilienbetrieb sowie steigende Ansprüche an Transparenz, Reporting und die Erfassung von Betriebsdaten.

Digitalisierung: Fortschritte, aber Budgets fehlen

Bereits 11 Prozent der befragten Unternehmen setzen KI-gestützte und automatisierte Lösungen im operativen Betrieb ein. Rund 30 Prozent arbeiten mit integrierten Systemlandschaften, ein weiteres Drittel mit standardisierten digitalen Prozessketten. Gleichzeitig nennen 64 Prozent fehlende Budgets und geringe Investitionsbereitschaft als größte Hemmnisse für eine schnellere Digitalisierung.

Neue Geschäftsfelder jenseits klassischer Gebäudedienstleistungen

Viele Facility-Service-Anbieter erweitern ihr Leistungsportfolio über klassische Gebäudedienstleistungen hinaus — auch durch Unternehmensübernahmen. Dienstleister werden zunehmend bereits in der Planungsphase von Gebäuden eingebunden und erschließen zusätzliche Aufgaben in produktionsnahen Sekundärprozessen der Industrie.

Jörg Hossenfelder, geschäftsführender Gesellschafter von Lünendonk & Hossenfelder, kommentiert: „Neue Servicemodelle entwickeln das bisherige Konzept des integrierten Facility Managements weiter. Für die Branche eröffnen sich dadurch große Chancen, denn ein breiteres Leistungsspektrum stärkt die Widerstandsfähigkeit des Marktes. Zugleich verlangt dieser Wandel Anbietern und Auftraggebern viel ab und führt beide Seiten aus ihrer gewohnten Komfortzone. Das erfordert Mut zur Veränderung – schafft aber die Grundlage für ein resilientes Marktgefüge.“

Links:

www.luenendonk.de

Die neue Lünendonk-Studie „Facility Service in Deutschland“ ist ab sofort zum Preis von 2.500 Euro (zzgl. MwSt.) unter erhältlich. Die detaillierte Marktanalyse enthält umfangreiche Langzeit- und Segmentauswertungen und basiert auf den Angaben von 76 Unternehmen sowie zahlreichen Hintergrundgesprächen und kontinuierlicher Marktbeobachtung. Bild: Lünendonk

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