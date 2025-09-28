Schneller passende Pumpen und Ersatzteile finden

Flux-Geräte hat seinen Webauftritt überarbeitet. Neue Filterfunktionen erleichtern die Auswahl geeigneter Pumpen, während ein interaktiver Ersatzteilfinder die Identifikation von Verschleißteilen unterstützt. Auch Betriebsanleitungen, Datenblätter und Zertifikate sind zentral verfügbar.

Der neue Ersatzteilfinder führt Anwender über die Seriennummer oder die Produktsuche zur passenden Explosionsdarstellung der Pumpe. Dort können benötigte Ersatz- und Verschleißteile identifiziert und ausgewählt werden. Das soll die Suche bei Wartungsarbeiten vereinfachen und Fehlbestellungen vermeiden.

Gezielte Pumpenauswahl

Die Produktsuche lässt sich unter anderem nach Fördermedium, Viskosität, Förderhöhe und Förderstrom filtern. Auch erforderliche Zulassungen und Kriterien wie Explosionsschutz, Lebensmittelkonformität oder eine 3-A-Zertifizierung können berücksichtigt werden.

Darüber hinaus verknüpft die Website typische Aufgaben wie Mischen, Fördern und Abfüllen mit passenden Produkten und Praxisbeispielen. Eine überarbeitete Volltextsuche bündelt den Zugriff auf Produkte, technische Dokumente und Serviceinformationen. Dazu gehören Datenblätter, Zertifikate und Betriebsanleitungen. Ergänzend wurden die FAQ erweitert.

Auch die technische Leistung der Website wurde optimiert. Kürzere Ladezeiten sollen den Zugriff auf Produkt- und Servicedaten sowohl am Desktop als auch auf mobilen Endgeräten verbessern.

Links:

www.flux-pumps.com

Der interaktive Ersatzteilfinder führt Anwender zur Explosionsdarstellung der jeweiligen Pumpe und erleichtert die Identifikation benötigter Komponenten. Bild: Flux

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