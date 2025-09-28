Humanoider Roboter ab 55.000 €

Mit dem neuen Iggy Rob Home erweitert Igus seine Plattform für humanoide Roboter um eine Variante für Service-, Bildungs- und Logistikanwendungen. Das System basiert auf einer mobilen Roboterplattform statt auf Beinen und soll dadurch wirtschaftlicher und einfacher integrierbar sein. Die Entwicklung und Fertigung erfolgen vollständig in Deutschland.

Humanoide Roboter sorgen derzeit für Aufmerksamkeit, doch in industriellen Anwendungen scheitert ihr Einsatz häufig an den Kosten. Der Automatisierungsspezialist Igus verfolgt deshalb einen anderen Ansatz und bringt mit dem Iggy Rob Home eine neue Serviceroboter-Variante auf den Markt. Das System ist ab 55.000 Euro erhältlich und ergänzt den bereits verfügbaren Iggy Rob Industrial für Produktionsumgebungen.

Beide Systeme basieren auf derselben technischen Plattform. Anstelle von Beinen nutzen sie eine autonome mobile Roboterbasis (AMR). Diese lasse sich einfacher in bestehende Umgebungen integrieren und CE-konform betreiben.

Die Roboter verfügen über zwei Roboterarme, autonome Navigation mittels Lidar- und 3D-Kameras sowie eine Betriebsdauer von bis zu acht Stunden. Die offene Plattform basiert auf ROS 2 und ermöglicht die Integration unterschiedlicher Sensoren, Greifer und weiterer Komponenten.

Während der Iggy Rob Industrial für Transportaufgaben, Maschinenbeschickung und einfache Montagetätigkeiten ausgelegt ist, richtet sich der neue Iggy Rob Home an Anwendungen in Empfangsbereichen, Gastronomie, Forschung und Bildung. Auch innerbetriebliche Logistik- sowie Pick-and-Place-Aufgaben gehören zu den möglichen Einsatzfeldern.

Für Serviceanwendungen wurde die Plattform um zusätzliche Funktionen erweitert. Dazu zählen ein Display zur Darstellung einfacher Gesichtsausdrücke, angepasste Bewegungsprofile und eine integrierte Linearachse zur Vergrößerung des Arbeitsbereichs.

Ein Rückenkorb ermöglicht den Transport von Lasten bis 50 kg. Darüber hinaus unterstützt das System Wireless Charging und kann über Netzwerkschnittstellen mit externen Software- und KI-Systemen kommunizieren.

Wie bei anderen Robotiklösungen des Unternehmens können Anwender die Systeme zunächst im eigenen Umfeld testen. Gemeinsam mit Igus werden dabei technische Machbarkeit und Wirtschaftlichkeit bewertet.

Ergänzend verweist das Unternehmen auf seinen Robotik-Marktplatz RBTX, über den verschiedene humanoide Robotersysteme sowie Integrations- und Beratungsleistungen verfügbar sind.

Links:

www.igus.de

Ein Video gibt es hier.

Der neue Iggy Rob Home basiert auf einer mobilen Roboterplattform und ist für Service-, Bildungs- und Logistikanwendungen ausgelegt. Bild: Igus

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