Hygienelösungen für Profis

Auf der Interclean 2026 in Amsterdam (14. bis 17. April 2026) zeigt Kimberly-Clark Professional neue Lösungen für professionelle Reinigungs- und Hygienebereiche. Im Mittelpunkt stehen Weiterentwicklungen der Wypall-Reinigungstücher sowie Updates der ICON-Spenderserie.

Ein Schwerpunkt des Messeauftritts ist die neu aufgelegte Wypall X-Serie für industrielle Anwendungen. Vorgestellt werden unter anderem die Reinigungstücher Wypall X70 und Wypall X80, die auf Basis von Materialforschung und Anwendererkenntnissen weiterentwickelt wurden.

Die X70-Tücher sind für mittelschwere Reinigungsaufgaben ausgelegt, während die X80-Variante für anspruchsvollere Anwendungen konzipiert ist. Beide Produkte bieten eine verbesserte Saugfähigkeit. Zudem wurden die X80-Tücher in den Formaten Jumbo-Rolle und Pop-up-Box um nahezu zehn Prozent vergrößert.

Neben den Reinigungstüchern zeigt das Unternehmen auch Weiterentwicklungen seiner Spendersysteme. Im Mittelpunkt steht die ICON-Kollektion, die Design und Funktionalität kombinieren soll. Die Spendersysteme arbeiten mit kontrollierter Ausgabe und hoher Kapazität. Dadurch sollen sich Verbrauch, Abfallmengen und Wartungsaufwand in stark frequentierten Waschräumen reduzieren lassen.

Darüber hinaus präsentiert Kimberly-Clark Professional sein Portfolio an Marken für Waschraum- und Wischtuchlösungen. Dazu gehören unter anderem Kleenex und Scott.

Links:

www.kcprofessional.de

Am Stand 301 in Halle 10 ist Kimberly-Clark Professional zu finden. Bild: Kimberly-Clark Professional

