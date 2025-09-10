Können mehr und sind reißfester

Kimberly-Clark Professional stellt auf der CMS 2025 in Berlin unter anderem die überarbeiteten Reinigungstücher Wypall X70 und X80 vor. Sie nehmen bis zu 20 Prozent mehr Flüssigkeit auf, sind nahezu zehn Prozent größer und reißfester. Für Anwender bedeutet das weniger Unterbrechungen, geringeren Materialeinsatz und reduzierte Kosten.

Die neuen Wischtücher Wypall X70 und X80 wurden auf Grundlage von Praxisfeedback entwickelt. Anwender hatten sich effizientere Produkte gewünscht, die mehr Flüssigkeit aufnehmen, langlebiger sind und den Verbrauch reduzieren. Mit einer verbesserten Materialstruktur verbinden die Tücher hohe Saugkraft mit Beständigkeit und erleichtern so die Reinigung in Industrie, Gebäudereinigung, Gastronomie und Healthcare.

„Die neuen Reinigungstücher stellen die größte Produktinnovation im Bereich Wischtücher seit Jahren dar“, ist Berna Saraç, Customer Marketing Manager DACH bei Kimberly-Clark, überzeugt. Die neuen Varianten bieten mehr Aufnahmefähigkeit, größere Formate und eine widerstandsfähigere Struktur.

Die Wypall X70 Tücher absorbieren bis zu 20 Prozent mehr Öl und Wasser. Bei den X80 Tüchern werden 20 Prozent mehr Öl- sowie bis zu 15 Prozent mehr Wasser aufgenommen – bei einem gleichbleibenden Preis pro Blatt. Zudem muss durch das größere Tuchformat seltener nachgefüllt werden, was Ausfallzeiten verringert. Die reißfestere Struktur sorgt außerdem dafür, dass die Tücher auch bei intensiver Nutzung stabil bleiben. In der Praxis bedeutet das weniger Verbrauch und weniger Abfall.

Die Wischtücher sind für unterschiedliche Aufgaben ausgelegt: Wypall X70 als Allroundlösung für mittelschwere Arbeiten mit guter chemischer Verträglichkeit, Wypall X80 für besonders anspruchsvolle Anwendungen wie Öl- und Fettreinigung. Anwenderstudien zeigen, dass beide Varianten in Leistung und Handhabung besser bewertet werden als ihre Vorgänger.

Auf der CMS 2025 in Berlin präsentiert Kimberly-Clark Professional neben den neuen Wischtüchern auch das Wypall Reachplus-Spendersystem, die Icon Spenderkollektion sowie das Recyclingprogramm Renew.

Links:

www.kcprofessional.com/de-de/brands/wypall-brand-industrial-wipes

Die neuen Wypall X70 und X80 Tücher bieten mehr Aufnahmefähigkeit und haben eine robustere Struktur. Bild: Kimberly-Clark Professional

Artikel per E-Mail versenden