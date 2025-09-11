ReNew ersetzt RightCycle

Kimberly-Clark Professional führt das ReNew-Programm ein. Dieses löst das bisherige RightCycle-Programm ab und bietet Unternehmen vereinfachte Recyclinglösungen für schwer verwertbare Hygieneprodukte. Ziel ist es, Abfall zu reduzieren und Nachhaltigkeitsziele messbar zu unterstützen.

ReNew baut auf dem bisherigen RightCycle-Service auf, erweitert diesen aber zu einer umfassenden End-to-End-Lösung. Ab Januar 2026 werden alle Kunden auf das neue Programm umgestellt.

Das Programm sammelt gebrauchte Papierhandtücher, Spender und Wischtücher und führt sie dem Recycling zu. In Deutschland ist Kimberly-Clark mit über 400 Kundenstandorten und mehr als 500 Tonnen recycelten Papierhandtüchern seit 2022 Marktführer in diesem Segment. Das Werk in Koblenz übernimmt die Aufbereitung für Europa, während regionale Partner in anderen Ländern kurze Transportwege sicherstellen.

ReNew unterstützt Unternehmen bei der Erreichung von ESG- und CO2-Zielen durch regelmäßige Berichte und Auswertungen. In Umfragen gaben über 95 Prozent der Teilnehmenden an, den Service weiterzuempfehlen.

Das Kimberly-Clark-Werk in Koblenz, das bis 2029 zu 100 Prozent auf erneuerbare Energien umgestellt wird, übernimmt den größten Teil der Verarbeitung der gesammelten Papierhandtücher in Europa. Bild: Kimberly-Clark

