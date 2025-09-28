Aus Daten werden clevere Entscheidungen

Neue Partnerschaften von IFS verbinden Betriebsdaten, Engineering und Asset-Management

Zwei neue strategische Kooperationen markieren einen weiteren Schritt in Richtung durchgängiger industrieller Entscheidungs- und Datenarchitekturen. IFS verknüpft sich sowohl mit Aveva als auch mit Siemens, um Daten aus Betrieb, Engineering und Unternehmensplanung enger zusammenzuführen.

Ziel ist es, Entscheidungsprozesse in Wartung, Investition und Produktion stärker zu automatisieren und auf Echtzeitinformationen zu stützen. Im Fokus stehen durchgängige Digital Twins, KI-gestützte Asset-Intelligenz und eine Reduktion der bestehenden Trennung zwischen operativer Realität und strategischer Planung.

Mehr dazu im Fachbeitrag auf Seite 10 der aktuellen B&I.

Links:

www.ifsworld.com/de

www.ifs.com

Mark Moffat, CEO von IFS, zur Partnerschaft mit Aveva: „Gemeinsam mit Aveva können wir ihnen den betrieblichen Kontext und die Enterprise-KI bieten, um zu entscheiden, welche Arbeiten wann durchgeführt werden sollen und ob repariert, aufgeschoben oder ersetzt werden soll – und das mit Belegen vom Signal bis zum Ergebnis.“ Bild: IFS

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